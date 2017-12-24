Okulların kapanmasına ne kadar kaldı? 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca kişinin sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanan takvime göre 1 aydan kısa bir süre kalan sömestr tatili için sorgulamalar sürüyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, merak edilen detaylar



Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini tüm okullara bildirmişti. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, 15 tatil zili ocak ayının son haftasında çalacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen dersler, ödevler ve sınavlarla geçen sürece kısa bir süreliğine ara verecek.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Veliler, bugüne kadar il içi, il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulamayla okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.