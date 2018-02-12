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12.02.2018 21:45

Okul servisi minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var...

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Okul servisi minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var...
Edirne'de okul servisi ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci 11 kişi hafif yaralandı.

DHA - Kaza, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Dişbudak'ın kullandığı 22 S 0210 plakası servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki 22 M 0099 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şidetiyle sürüklenen servis minibüsü park halinde bulunan 22 HS 367 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu,  Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer  Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olan yaralıları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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