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09.01.2018 07:35

Okul hizmetlisi 15 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

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Okul hizmetlisi 15 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı
Ankara’da 13 Eylül İlköğretim Okulu’ndaki hizmetli K.C., 15 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı. Skandal, bağımsız Milletvekili Nazlıaka tarafından Meclis’e taşındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan 13 Eylül İlköğretim Okulu'ndaki K. C. isimli hizmetli, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Skandalı Meclis gündemine taşıyan Nazlıaka, “Ailelerle birebir bağlantı kurup korkmamaları, başkasının ayıbından utanmamaları gerektiğini, yanlarında olduğumuzu söyleyeceğim. Artık canımıza tak etti. Her gün bir başka çocuk istismarı vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu olaylar münferit değil, sistematiktir. Son 10 yılda çocuk istismarının yüzde 700 artması tesadüf değil” dedi.

TÜRKİYE, ÇOCUK İSTİSMARINDA DÜNYA 3’ÜNCÜSÜ

Nazlıaka, önergesinde, “Gencecik beyinler çağdaş, bilimsel, laik ve eşitlikçi eğitimden uzaklaştırılmakta ve bilimin yerini gerici öğretiler almaktadır. Bazı şahısların ‘6 yaşında çocuk ile evlenilebilir', ‘9 yaşındaki çocuk evlenebilir, gebe kalabilir' açıklamaları çocuk bedenine yönelik saldırganlığı arttırır niteliktedir. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye çocuk istismarı sıralamasında dünya üçüncüsüdür” ifadelerine yer verdi.

ÜSTÜNÜ DAHA NE KADAR ÖRTECEKSİNİZ?

Nazlıaka, Başbakan Yıldırım'a “Gelen şikâyetlere rağmen önlem alınmadığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise 14 öğrencinin istismarı ile sonuçlanan bu tedbirsizlikte sorumluluğu olan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatılacak mıdır? Çocuk istismarı araştırma komisyonu” kurulmasına dönük talebimiz her defasında tarafınızca reddedilmektedir. Bu korkunun nedeni nedir? İktidarınızda yaygınlaşan pedofili kültürünün üzerini daha ne kadar örteceksiniz?” diye sordu.

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