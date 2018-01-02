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03.01.2018 03:35

Okul çevresinde kokain sattıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

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Okul çevresinde kokain sattıkları iddiasıyla gözaltına alındılar
Avcılar'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Bir okulun çevresinde esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin, kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü.

Avcılar Mobil Okul Timleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerindeki metruk bir adrese saat 16.30 sıralarında baskın düzenledi.

Baskında satışa hazır hale getirilmiş 60 fişek kokain ele geçirilirken B.A.,N.S.,M.K.,S.K. adlı 4 kişi gözaltına alındı.Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek işlemleri yapılan ve çevrede esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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