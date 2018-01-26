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26.01.2018 18:55

Oklahoma City galibiyet serisini 6 maça çıkarttı

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Oklahoma City galibiyet serisini 6 maça çıkarttı
46 sayı ile oynayan Russel Westbrook, Wizards karşısında takımının en etkili ismi oldu.

NBA'de Batı Konferansı temsilcisi Oklahoma City Thunder, çekişmeli geçen mücadelenin ardından Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Washington Wizards'ı 121-112'lik skorla geçti.

Üst üste ise altıncı galibiyetini alan Thunder'ın yıldız oyuncusu Russel Westbrook 46 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyette başrolü oynarken, bu sezonun en skorer istatistiğini yakaladı. Paul George 18 sayı, 4 asist ve 4 top çalma, Steven Adams 12 sayı ve 10 ribaunt, Carmelo Anthony 13 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete destek verdi.

Son beş maçta dördüncü kez mağlup olan Wizards'ta Bradley Beal 41 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, John Wall 21 sayı ve 12 asist, Markieff Morris ise 20 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

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