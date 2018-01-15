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15.01.2018 15:40

Okan Buruk: Travmayı atlattık

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Okan Buruk: Travmayı atlattık
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarı çalışmaları hakkında konuştu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de ilk yarıda oynadığı son 9 maçını kazanamayıp alt sıralara gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, ikinci devrede bambaşka bir takım görüntüsüne kavuşacaklarını söyledi.

Devre arasında Antalya kampını çok verimli geçirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Her gün çift idman yaptık. Kadromuzdaki tüm futbolcular çalışmalara katıldı. Sakatlık olmasın diye çok fazla yükleme yapamadık ama her gün iyi çalıştık. Hem fiziksel hem de moral olarak çok iyi seviyeye geldik. İlk devredeki travmayı atlattık" diye konuştu.

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Boluspor'la iç sahada karşılaşacaklarını hatırlatan Buruk, "Sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz. Kupada amacımız ilk 8'e yükselmek. Keşke Boluspor maçı daha önce olsaydı. Ayrıca kupanın eksileri de var artıları da. Eksileri, tam lige hazırlanırken kupa için çalışmalarımızı bölüyoruz. Artısı ise oynayamayan, hazır olmayan futbolcuları görme şansımız oluyor. Boluspor'u yenerek yeni yıldaki ilk resmi maçımızı kazasız atlatmak istiyoruz. Sakat futbolcumuz yok, tam kadroyuz" ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor'dan golcü Seleznyov ile Bursaspor'dan eski futbolcusu Bilal Kısa'yla sözleşme imzalayan Akhisar'da transferle ilgili bilgi veren Buruk, "İkisi de milli takımlarda oynamış futbolcular. Seleznyov ve Bilal ilk devrede takımlarında gerçek performanslarını gösteremediler. Ancak ikisi de kendilerini buldukları anda bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Transfer çalışmalarımız sürecek. 2 futbolcuyu daha takıma kazandırabiliriz. Savunmaya bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyorum. Hem sağ bekte hem de stoperde görev alabilecek bir futbolcu alabiliriz. Diğeri de hücumcu olabilir. Takımdan şu an için gidecek oyuncumuz yok" dedi.

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