"OHAL'siz bir yönetim temennisiyle"

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı 2018 yılının insanca yaşamın sunulduğu, insanlarımızı sınıflandırmayan, bölmeyen, ayrımcılık yapmayan ve fırsat eşitliği sağlanılan bir yıl olmasını diledi.

Melike Basmacı yeni yılın bütün insanlığa ve ülkemize huzur, barış, insanca yaşam ve OHAL’siz bir yönetim temenni etti.. Basmacı; ‘KHK ile yönetilen ülkemde faizler, vergiler almış başını gidiyor, alım gücü düşmüş, insanlar kredi kartlarıyla banka kredileriyle hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Açlık sınırı 1.608 TL iken 2018 yılında verilen yüzde 14 zam ile yeni asgari ücret 1.603 TL ile açlık ve yoksulluk sınırı altında kaldı, iyi bari açlık sınırına yaklaştık!! Bu neyin sınırı? Bizim insanımız bunu hak etmiyor” dedi.

TEK ADAM CUMHURİYETİNDEN UZAK BİR 2018 OLSUN!

Melike Basmacı konuşmasına şu sözlerle devam etti; ‘2017 herkes için zor ve demokrasiden uzak bir yıldı, muammalı bir referandum ile değiştirilen hükümet sistemi, terör olayları, verilen yüzlerce şehit, olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler ile yönetilen bir ülke, bozulan ekonomi, içeri atılan milletvekilleri ve tek adamın isteği ile görevden el çektirilen Belediye Başkanları...

Tüm bunlara bakıldığında hepimiz görüyoruz ki burada bir sıkıntı var. Türkiye’de yönetim sistemi tek adam cumhuriyetiymiş gibi davranılıyor. Atatürk’e gönül vermiş onun yolundan giden ve milletini vatanını seven bireyler olarak cumhuriyetin öneminin bilincindeyiz ve asla umudumuzu kaybetmiyoruz, ülkemiz için her şeyin güzelleşeceğine inancımız tamdır. Yeter ki isteyelim ”dedi..​

