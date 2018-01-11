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11.01.2018 13:00

"OHAL’in uzatılması haksızlıkların ve hırsızlıkları örtme çabasıdır!"

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"OHAL’in uzatılması haksızlıkların ve hırsızlıkları örtme çabasıdır!"
Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in uzatılması kararı sonrası tepkiler sürüyor.CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında OHAL’in 6. kez uzatılmasına sert tepki gösterdi.

OHAL’i uzatmanın altında ‘hırsızlıkların ve haksızlıkların üzerini örtme çabası’ olduğunu kaydeden CHP’li Tüm, açıklamasında şunları söyledi:

“Bakanlar Kurulu, yeni yılın ilk icraatı olarak OHAL’i 6. kez uzatma kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, OHAL’i en fazla bir buçuk ayda bitireceklerini belirtmişti ancak görünen o ki, iktidar seçimlere kadar ülkeyi OHAL’le yönetmeyi düşünüyor. Bu durum, AKP’nin Meclis’ten, milli iradeden, halktan korktuğunun en açık göstergesidir. OHAL altında yapılacak bütün seçimler, 16 Nisan’da da olduğu gibi gayrimeşru ve sonuçları şaibeli olacaktır. OHAL kalkmadan ülkemize demokrasinin gelmesi mümkün değildir.”

Ülkenin yönetim şeklinin OHAL olarak değiştirildiğini görüyoruz!

“OHAL Kanununda çok açık bir şekilde ‘sadece olağanüstü hâlin gerekli kıldığı’ konularda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılabilir demektir, ancak bugün Şeker Kurumu’nun kapatılmasından sebzeÜ fiyatlarına kadar her şeyin KHK ile belirlendiği bir ülkede yaşıyoruz. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘OHAL seni etkiliyor mu, etkilemiyorsa niye karşı çıkıyorsun’ demişti ama bugün KHK’ye bir madde eklenerek hayatın her alanında istenen değişiklik yapılabiliyor. Üstelik bu kararlara hiçbir şekilde itiraz edilemiyor, bunlara hak arama yolları tümden kapatılıyor. Tüm bu tabloya bakıldığında, ülkenin yönetim şeklinin OHAL olarak değiştirildiğini görüyoruz.”

Prof. Dr. Erdal İnönü’nün ne kadar haklı olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz

“AKP’li yöneticilere ‘OHAL ne zaman bitecek’ diye sorduğumuzda, ‘ülkenin beka sorunu bittiğinde’ yanıtını veriyorlar. Ülkenin beka sorunu AKP’yi hiç ilgilendirmiyor. 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL boyunca insan hakları askıya alındı, 170 binin üzerinde insan hakkında adli işlem yapıldı, 124 bin kamu emekçisi ihraç edildi, milletvekilleri hapse atıldı, 178 medya kuruluşu kapatıldı, 145 gazeteci tutuklandı, belediye başkanları hukuksuzca görevden alınıyor ve ülkede adaletsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk her geçen gün daha da artıyor. Prof. Dr. Erdal İnönü, bundan yıllar önce ‘Olağanüstü hal, olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne bağlanmasıdır’ demişti. Bugün bu uygulamalara bakıldığında Erdal İnönü haksızmış diyebilir miyiz?”

OHAL’le Saray iradesi halk iradesinin önüne alınmıştır!

“OHAL demokrasinin iflasıdır, çöküş ilanıdır. Saray iradesinin halk iradesinin önüne alınmasıdır. OHAL haksızlıkların ve hırsızlıkların üzerini örtme çabasıdır. Terör nedeniyle ilan edilen OHAL’in terörle, FETÖ’yle hiçbir ilgisi yoktur. Amaç ekonomik ve siyasi kriz içinde toplumu baskı ve korkuyla yönetmeye çalışmaktır. Özellikle son KHK, Saray’ın seçimleri kaybetmesi ve hile yapması durumunda, haklarını arayacak vatandaşlara gözdağı verme çabasıdır. Biz, CHP olarak, tüm bu sindirme politikalarına karşı duracağız.”

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