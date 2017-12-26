  • BIST 112.103
  • Altın 156,325
  • Dolar 3,8024
  • Euro 4,5147
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -5 °C
26.12.2017 10:50

"OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettiriyor"

»
"OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettiriyor"
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri hakkında tespitlerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, "OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler bir siyasi zorbalık tutumudur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yedekci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri hakkında tespitlerde bulundu.

İşte Yedekci'nin paylaşımları;

İktidar parlamenter sistemi devre dışı bırakan bir yol izliyor
OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler bir siyasi zorbalık tutumudur. Mevcut iktidar, darbe girişimi sonrasında OHAL ve KHK perdelerinin arkasından ülkemiz hakkında hayati kararları alarak parlamenter sistemi devre dışı bırakan bir yol izlemektedir. Milletin vekillerinin imzası olmayan kararlar ile ülkemizin yönetilmesi memleketimiz için çizilmiş vahim bir tablodur. 
KHK’da iç savaş hazırlığı mı var?
Mevcut iktidara karşı yükselecek her sese karşı ölümcül bir bakış açısına sahip olan son KHK’da yayınlanan maddeler bir iç savaş hazırlığı mı var endişesi yaratmaktadır.
Bu bir insanlık suçu
Eli kana bulaşmış, bir insanın yaşam hakkını elinden alan her birey yargılanmalıdır. Ucu açık terimler ile bir hayatı sonlandırmanın cezasının yoruma bırakılması bir insanlık suçudur. 
OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettirmekte
Terörle mücadele etmek adı altında yeni terör eylemlerine yol açarak vahşete neden olabilecek bu karar ancak toplumu barıştan ve huzurdan uzaklaştırarak bölünmeye ve nefrete yöneltir. OHAL süreci ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettirmektedir. 

1-(1)-002.jpg2-(1).jpg

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bunun adı 'Kanun hükmünde kararname ile gelen FAŞİZM'dir"26 Aralık 2017 Salı 09:32
  • “Bir işkence yöntemi olarak sizi teslim almak hedefleniyor”26 Aralık 2017 Salı 09:19
  • OHAL'de demokrasi: 17 ayda 30 KHK!26 Aralık 2017 Salı 09:12
  • "Erdoğan şaşkın; Güruh ne dese alkışlıyor, ne verse yiyor..."26 Aralık 2017 Salı 09:11
  • "Yeni KHK hukuk devletinin ölümü"26 Aralık 2017 Salı 08:57
  • Kendini Erdoğan'nın manevi kızı olarak tanıtıyor!26 Aralık 2017 Salı 08:22
  • "OHAL ve KHK’lar ülkemizde Hitler’in nefesini hissettiriyor"26 Aralık 2017 Salı 08:08
  • Kılıçdaroğlu'ndan KHK eleştirisi: Vebali AYM’nin26 Aralık 2017 Salı 02:35
  • Anayasa Mahkemesi CHP'nin itirazını karara bağladı26 Aralık 2017 Salı 02:30
  • Erdoğan, Sudan'dan Sevakin Adası'nı istedi!26 Aralık 2017 Salı 00:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti