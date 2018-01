OHAL KHK'ları Meclis gündemine geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin ısrarlı talepleri üzerine TBMM gündemine gelen OHAL KHK'larına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

CHP’nin Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) TBMM’deivedilikle görüşülmesini öngören anayasa ve içtüzük hükümlerinin gereğinin yapılması için bir süredir yürüttüğü girişimler sonuç verdi. CHP ile AKP arasında yürütülen görüşmeler çerçevesinde TBMM’de görüşülmeyen 25 KHK’nın TBMM Genel Kurulu’nda gündemin ön sıralarına çekilmesine dün karar verildi. TBMM Genel Kurulu’nda dün 676 ve 678 sayılı KHK’lar görüşülerek kanunlaştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada, “Mecliste pek az rastlanacak bir durumla karşı karşıyayız, Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisini destekliyoruz, hatta kendi grup önerimizi de bu yüzden çektik.Bugün Anayasa'yı ihlal, Anayasa'ya karşı hukuksuzca direnme ve millî iradeye karşı meydan okuma ve bir sivil darbe sürecinde bir yanlıştan en uzunu on sekiz, en kısası birkaç ay olmak üzere dönme durumu var, destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'CHP’NİN ISRARCI TALEPLERİ'

CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz günü ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK’ların Anayasa ve içtüzük hükümlerine karşın TBMM’ye getirilmemesine yönelik eleştirilerini ısrarla sürdürmesi üzerine, TBMM’de görüşülmeyen 25 KHK, dün gündemin ön sıralarına alındı. Dün TBMM Genel Kurulu’nda başlayan görüşmelerin ardından iki KHK, dün kanunlaştı. KHK’ların öne çekilmesine ilişkin grup önerisi üzerinde AKP adına konuşan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, “Geçtiğimiz haftalarda sürekli olarak, ısrarla, kanun hükmünde kararnamelerin Meclis Genel Kuruluna getirilmesi ve bunların da görüşülmesiyle ilgili bilhassa ana muhalefetin ciddi ve ısrarcı talebi vardı. Bizlerin de burada, geçen hafta hatiplerimizin ve bizlerin yapmış olduğu bütün bu talepler karşısındaki konuşmalarımızda da 5 tanesini görüşmüş olduğumuzu, bundan sonra da bunları Meclisin, Genel Kurulun kendi gündemine hâkim olduğunu ve bu noktada da grupların kendi aralarında biz uzlaşı içerisinde bunu Genel Kurula taşıyabileceğini söylemiştik. Şimdi de bugün bu grup önerimizde 26 tane bekleyen, 25 tanesi sıra sayısı almış kanun hükmünde kararnamenin görüşülerek tamamlanmasını bu grup önerimizde programlamış oluyoruz” ifadesini kullandı. KHK’ların öne çekilmesine ilişkin CHP adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

“GECİKMELİDİR, AYIPLIDIR AMA ÖNEMLİ BİR ADIMDIR”

“Mecliste pek az rastlanacak bir durumla karşı karşıyayız, Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisini destekliyoruz, hatta kendi grup önerimizi de bu yüzden çektik.Anayasa'nın 91'inci maddesi diyor ki: Bir OHAL KHK'si Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nca çıkarılır, o gün Meclise yollanır, o gün yayımlanır; yirmi gün içinde Komisyonda, 30'uncu gün Mecliste kanunlaşır.Örneğin sizin birazdan görüşmeyi tasarladığınız 670 nolu KHK'yi 17 Ağustos 2016 günü çıkarmış Bakanlar Kurulu, on sekiz aydır görüşülmüyor. On yedi aydır anayasayı ihlal suçu işleniyor. Genel Başkanınız diyor ki: ‘At izi it izine karıştı.’‘Kurunun yanında yaş yandı.’ Bu konuda, kurunun yanında yanan yaş ‘Yandım Allah’ diye derdini anlatacak merci arıyor, o merci ‘OHAL KHK'siyse içine bakmam’ deyip size teslim olmuş. Siz on yedi aydır çatır çatır Anayasa'yı çiğniyorsunuz. Bugün Anayasa'yı ihlal, Anayasa'ya karşı hukuksuzca direnme ve millî iradeye karşı meydan okuma ve bir sivil darbe sürecinde bir yanlıştan en uzunu on sekiz, en kısası birkaç ay olmak üzere dönme durumu var, destekliyoruz. Gerekirse sabahlara kadar çalışacağız ama hiç değilse kurunun yanında yanan yaşlar için, at izinin it izine karıştığı süreçler için, hukukun ayaklar altına aldığı ve kimsenin kendini güvencede hissetmediği bu süreçte hukuk yolunun açılmasını önemsiyoruz ama Anayasa Mahkemesi daha sonraki süreçte nasıl davranır, bu saray düzeni içinde, bu teslimiyet süreci içinde diplomalarını, ettikleri yeminleri hatırlarlar mı? Bu doğrudur, önemli bir adımdır, gecikmelidir, son derece ayıplıdır, demokrasi ve Parlamento tarihi açısından bir kara leke dönemidir ama gelinen noktada ana muhalefetin ısrarla söylediği bu şeye bugün "Tamam diyoruz." diyorsanız bu gecikmeli de olsa doğru bir şeydir. Grup önerinizi destekliyoruz.”



“MECLİS KHK DARBESİNİ KABUL ETTİ”

CHP’li Özel, KHK görüşmeleri sırasında rektör seçimlerinin kaldırılması ile Bakanlar Kurulu’na grev ve lokavtı 60 gün süreyle erteleme imkanı tanıyan KHK hükümlerinin kabul edilmesi üzerine de şunları kaydetti:

“Rektör seçimlerinin kaldırıldığı ve Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atama yapılmasıyla ilgili madde. Bunun daha hafifi bu Meclis tarafından görüşülüp dört grubun ortak önergesiyle geri çekilmişti. Bunu KHK'yle getirdiler ve biraz önce, iktidar partisi kendi iradesiyle ve önergesiyle çekilmiş olan rektör seçimleriyle ilgili maddeyi buradaki uzun tartışmalardan sonra kendisine yapılan OHAL KHK darbesini şimdi kabul ederek tutumunu sürdürmedi ve bunu kanunlaştırmış oluyor. Bu tarihî bir noktadır, elbette Anayasa Mahkemesi denetimine açılacaktır, gidecektir bu ama bu Meclisin kararına karşı OHAL KHK'sine Meclisin burada boyun eğmek yerine bu maddenin metinden çıkarılmasını teklif etmesi gerekirdi. Tekririmüzakere yoluyla bunun yapılabilmesi mümkündür, Meclisin takdirlerine arz ediyorum.

BÜYÜK BİR GERİ ADIM

Meclis, Bakanlar Kurulu’nun grev ve lokavt erteleme yetkisiyle ilgili KHK'yi yasa gücüne taşıdı. Büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleriyle bankalarda yapılabilecek grevleri erteleme yetkisi. Bütün dünyanın büyük metropollerinde işçi örgütlenmeden, üretimden yana hizmet sunumundan gelen gücünü kullanarak örneğin toplu taşımayı yavaşlattığında o şehirde hayat güçleşir ve işçinin amacı, maksadı hasıl olur; yahu bu adamın derdi ne diye bakarlar. Bu yetki büyükşehirlerdeki toplu taşımayı bile kamu güvenliğini tehdit ediyor diye Bakanlar Kurulu’na erteleme yetkisini veriyor. Bu sendikalar açısından, örgütlenme hakkı açısından, sendikal mücadelenin yüzlerce yıllık kazanımları açısından bakıldığında Türkiye'de önemli bir geri adımdır.”