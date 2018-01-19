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19.01.2018 18:25

Öğretmenleri taşıyan minibüs takla attı: 9 yaralı

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Öğretmenleri taşıyan minibüs takla attı: 9 yaralı
Bitlis’in Hizan ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün takla atması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van’ın Bahçesaray ile Bitlis’in Hizan ilçesi yolunda meydana geldi. Karneleri dağıttıktan sonra yola çıkan öğretmenleri taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 FG 053 plakalı servis minibüsü takla attı. Sebebi bilinmeyen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cuma Sabırlı ve bazı kurum amirleriyle birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu.

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