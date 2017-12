"Öğretmen terbiye amaçlı yaptım derse ne olacak"

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen dayak olayı ile ilgili tepkilerini dile getirdi.

Ulusal basına yansıyan görüntülerde de görüldüğü üzere sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren öğretmen S.K. tarafından 9. sınıf öğrencisi M.Ö.'nün dövüldüğünü belirten Tufan Akcagöz, “Dayak olayını tasvip etmek mümkün değil. Öğrencinin, öğretmen tarafından darp edilmesi ve eğitim sistemi içinde halen bu tarz şiddet olaylarının yaşanması, kabul edilemez. Öğretmenin şiddet uygulaması, tamamıyla onur kırıcıdır. Eskiden olsa belki de üstü örtülebilecek bu olayın duyulması ve bilhassa velilerin buna tepki göstermesi anlamlı. Çünkü artık millet, ‘çocuklarımızı okula dayak yeme"Öğretmen terbiye amaçlı leri için göndermiyoruz’ diyebiliyorlar. Halbuki, okulda ve kışlada dayağın meşru görülebildiği dönemleri de gördük. “ dedi.

Öğretmen S.K. hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Tufan Akcagöz, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen toplantıda yaptığı, şiddeti özendiren konuşmasını hatırlattı. Öğrencinin şiddete maruz kalmasını haklı gören bu açıklamayı kınadıklarını belirten CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, “Samsun Valisi Osman Kaymak, öğretmenlerin katıldığı bir toplantıda, ‘eskiden öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız’ diyerek şiddet uygulayan öğretmenlere adeta koruma kalkanı olmuştu. Şimdi ne oldu? Tekkeköy’de bir öğretmen öğrencisini dövdü. Hakkında soruşturma açıldı. Şimdi bu öğretmen, ‘hafif okşadım’ dese ve Samsun Valisi’nin belirttiği sınırlar içinde kaldım, terbiye amaçlı yaptım dese ne olacak? Buradan çıkan sonuç şudur. Devleti temsil edenler, her adımlarına dikkat etmelidirler. Şiddet, toplumun her alanından çıkarılmak zorundadır. Devletin görevi, şiddeti ortadan kaldırmaktır. “ diye konuştu.