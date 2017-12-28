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28.12.2017 16:10

Öğrencilerin merakla beklediği sorular açıklandı

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Öğrencilerin merakla beklediği sorular açıklandı
MEB, akademik anlamda başarılı liselere girişte uygulanacak sınav için örnek soruları yayınladı.

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan örnek sorulara göre sınav, “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile haziran ayında iki oturumda düzenlenecek. Öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50 sorudan oluşan ‘Sözel Bölüm’ için 75, matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soruluk ‘Sayısal Bölüm’ için de 60 olmak üzere 135 dakika süre verilecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

 

Örnek sözel sorulara ulaşmak için tıklayın

Örnek sayısal sorulara ulaşmak izin tıklayın

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