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31.12.2017 14:05

Öğrencilerden tahrik olan öğretmene skandal destek!

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Öğrencilerden tahrik olan öğretmene skandal destek!
Beden eğitiminde eşofman giyen kızlardan tahrik olduğunu söylediği için açığa alınan öğretmene Konya’da bir ilkokul öğretmeninden destek geldi.

CUMHURİYET - Twitter’da beden eğitimi dersinde kız çocuklarının eşofman giymesinin zinaya davet olduğunu yazdıktan sonra tepkiler üzerine açığa alınan Konya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olan Ercan Harmancı’ya (44), Yeni Akit gazetesinden sonra bir destek de bir ilkokul öğretmeninden geldi!

Konya Meram’daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu’nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Ahmet Fatih Kap, Twitter’dan hem Harmancı’ya destek oldu, hem kendisini ihbar etti.

Ahlak dersi öğretmeni!

Kap, açığa alınmasına ilişkin gelen desteklere (!) “Münafık görevini yapacak. Üzülmeyin” diye cevap veren Harmancı’ya, şunları yazdı:

“Hocam sen hakkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim. Kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum: bu yüzden soruşturma açılacaksa bana da açsınlar.”

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Açığa alınacak mı?

“Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor. Hem de zorunlu. Bu zillet bu ümmete yeter” yazan Harmancı, önce kamuoyundan tepki çekmiş, ardından Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış’ın suç duyurusu üzerine açığa alınmıştı. Onunla ufak kız çocuklarının vücutlarının, kıyafetlerine göre zinaya çağırdığı konusunda hemfikir olduğunu beyan eden, üstüne üstlük bu karanlık fikirleriyle bir ilkokulda öğretmenlik yapmayı sürdüren Ahmet Fatih Kap’ın açığa alınıp alınmayacağı ise merakla bekleniyor.

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Harmancı’ya destek veren Kap’ın Konya’da ‘belli bir çevrede’ saygınlığı da var! İşte 2015’te Genç MÜSİAD’ın bir panel afişi...

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