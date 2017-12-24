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24.12.2017 22:00

Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ın en zor konuşması

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Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ın en zor konuşması
Mesut Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı...

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu, Mehmet Yavuz Yılmaz geçtiğimiz hafta Cumartesi günü intihar etmişti.

Yılmaz ailesini yalnız bırakmayan çok sayıda dostu, aileye taziye dileklerini iletiyor. Oda TV’nin haberine göre Mesut Yılmaz'ın bu taziyelerden birinde yaptığı konuşma ise dinleyenleri duygulandırdı.

Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı...

 

Mesut Yılmaz en acı konuşmasında şunları söyledi:
"Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun."

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