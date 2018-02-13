“Oğlum bak git” videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu

2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen “Oğlum bak git” videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan şimdi 22 yaşında.

İnternette tıklanma rekorları kıran “Oğlum bak git” videosunda bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen ve o dönem bu görüntüleriyle büyük tepki çeken Yasin Karaaslan yıllar sonra konuştu: “Çocukken yaptığım bir hataydı. Bu konuyla ilgili sürekli şaka yapılıyor. İşyerimde beni görenler ‘Oğlum bak git’ diyor.”

2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen “Oğlum bak git” videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan şimdi 22 yaşında. Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde videonun kayda alındığı tarihte 16 yaşında olan Karaaslan, belindeki kemerini çıkartarak belediyenin temizlik işçisi Selçuk Kahraman’ın üzerine yürümüştü. Kısa süreli tartışmanın ardından Kahraman, elindeki süpürgeyle Karaaslan’ı darp etmişti.



Aradan geçen yılların ardından Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'a konuşan Karaaslan, “Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Olaydan sonra 2 kez Selçuk abiyle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım” dedi. Fabrikada çalıştığını da belirten Karaaslan “İşyerinde sürekli bu konuyla ilgili şaka yapıyorlar. Beni gören ‘Oğlum bak git’ diyor. Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum” diye konuştu.



TEMİZLİK İŞÇİSİNE 740 TL PARA CEZASI

Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen ve tüm ısrarlarına karşın yanından ayrılmayan Yasin Karaaslan’ı darp ettiği gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kahraman’ın olayda kullandığı süpürgenin ise Gölcük Belediyesi’ne iadesine karar verilmişti.