Of'ta 'Süleyman'ı yedirmeyiz' yürüyüşü

Trabzon’un Of İlçesi’nde, CHP’lilerin istifa çağrısı yaptığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek yürüyüşü düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Selçuk BAŞAR / OF (Trabzon), (DHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun memleketi Trabzon’un Of ilçesinde yapılan yürüyüşe AKP Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AKP Of İlçe Başkanı Hakan Terzi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Belediye Meydanı'ndan ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen grup, Atatürk Bulvarı üzerinde toplandı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Of İlçe Başkanı Yüksel Yaşar, ülke olarak milli güvenlik açısından çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini belirtti. Yaşar, şöyle dedi:

"Bu dönemde İçişleri Bakanımız, Trabzon Milletvekilimiz Oflu hemşerimiz Süleyman Soylu’nun yanında olduğumuzu beyan ederek terörle mücadelenin kesintiye uğramadan devam etmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik her türlü saldırı ve iftiraların terör örgütlerinin işine geldiğini kaydeden vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Sivil Toplum Kuruluşları olarak Trabzonlular adına İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya yönelik her türlü iftira ve saldırıyı kınıyoruz. 'Sırf siyaset yapayım' derken terörle mücadele sürecine zarar verecek şekilde siyaseten etik olmayan açıklamalar yapılarak aslında güvenlik güçlerimiz yıpratılmaktadır. Trabzon’da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak İçişleri Bakanımıza sahip çıkmayı milli bir vazife olarak görüyoruz. Hep birlikte teröre karşı büyük bir mücadele veren bakanımızın yanında olmalıyız. Özellikle bizler Trabzon olarak bakanımızı asla yalnız bırakmayacağız. Bu Milli bir duruştur. Her konuşmasında Trabzon Milletvekili olmasından onur ve gurur duyduğunu ifade eden bakanımıza şunu söylemek istiyoruz. Bakanım bizler seninle gurur duruyoruz. Teröre karşı verdiğin mücadelenle gurur duyuyoruz. Trabzon seninle gurur duyuyor.”

AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet Uğur Zihni, ‘İftira ve terör örgütü ile iltisaklı’ oldukları iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında Trabzon Adliyesi’ne başvurarak suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdiklerini ifade eden Zihni, şöyle dedi:

"Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm Grup Başkanvekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu durum CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de, hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır."