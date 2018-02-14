ODTÜ 3.Yolun perde arkasında ne var?

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ODTÜ 3.Yolun perde arkasını Meclis gündemine taşıdı.

Ankara milletvekili Nihat Yeşil'in Meclis gündemine getirdiği soru önergesi ile gözler bir kere daha ODTÜ yollarına ve Mustafa Tuna'ya çevrildi.

CHP'li Yeşil'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Yakın zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın törenine katıldığı Niğde -Ankara otobanının, çevre yolu bağlantısının kestirme çıkışlara olanak verici şekilde ODTÜ 3. yol güzergahı ile irtibatlı olduğu ve Ankara ulaşım ana planında da işlendiği belirtiliyor. Böylelikle, şehirler arası trafiğin Ankara'yı dikeyde karpuz gibi ikiye bölerek başta ODTÜ kampüsünün batısından geçerek sonrasında AOÇ ve Etlik'i katederek Kuzey çevre yoluna bağlanması planlanıyor. Uzmanlar çevre yolu mantığına aykırı olan bu ulaşım aksının trafik problemi doğuracağını, şehir hastanesi ve ODTÜ'nün yol geçen hanına döneceğini vurguluyor. Mustafa Tuna'nın sosyal medyada yayınladığı TV programlarında ise, söz konusu bağlantı yolunu masum bir güzergah olarak göstermesi ise gözden kaçmadı. Gökçek'in ODTÜ''ye son Tuzağı olan bu ayrıntı hakkında, Ankara BŞB başkanı Mustafa Tuna'nın bir açıklama yapmasını bekleniyoruz."

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in gündeme getirdiği soru önergesi ise şöyle;

2 Şubat 2018 tarihinde temel atma töreni ile bitim tarihi 2019 yılı olacak, Ankara- Niğde otobanı için çalısmalar başlatılmıştır.

-Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımızın bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar sollama.yapmadan gideceği bir otoyol güzergahı olan bu projenin, Ankara/ Gölbaşı bağlantısı ile ilgili olarak;

1. Bahsedilen otoyolun; Golbaşı-Ahlatlibel incek yolu mevkiinde, Ankara Guney çevre yolu ile bağlantısına karşılık gelen bir kavşak ile ; cevre yoluna kestirme çıkışlara da olanak verecek şekilde, yapım halinde olan ODTÜ güney 3. yolunu takiben., AOÇ alanı ve Etlikten geçerek Ankara kuzey çevre yoluna bağlanacak mıdır ?

2. Bağlanacaksa, Ankara kentini dikeyde boydan boya ikiye bölecek bu yol güzergahının; Başta, Ankara kentine, ODTU'nün ve Sağlık kampüsünün trafik sorununun çözümüne ne tür bir katkı vermesi düşünülmektedir.?

3. Böylelikle, kentin icinden geceçecek yarı otoban sehirler arası bir anayola dönüşümünün önlenebilmesi için ODTU 3. yolunun, en azından Ahlatlıbel bağlantısı kavşağının iptal edilmesi mümkün müdür?