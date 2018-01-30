  • BIST 119.303
  • Altın 162,928
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
30.01.2018 21:30

Ocak ayı yazı aratmıyor...

»
Ocak ayı yazı aratmıyor...
İstanbul'da ocak ayı bitti ancak kış bir türlü gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda bugünlerde kar yağışı kentte hayatı felç etmişti. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerine çıktı.

DHA - Kentte termometre 16.6 dereceyi gösterdi. Yazdan kalma havanın tadını çıkarmak isteyenler piknik alanlarına koştu, meydanlara akın etti. 

İstanbul'da bugün en sıcak yer 16.6 derece ile Şile oldu. Şile'yi  15.3 derece ile  Sarıyer takip etti. Eyüp ve Şişli'de ise hava sıcaklığı 14 derece oldu.


PİKNİK YAPTILAR

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Maltepe'de vatandaşlar parklarda ve deniz kenarlarında güneşin tadını çıkardılar. Bazı kişiler de sahildeki çay bahçelerinde aileleriyle vakit geçirdi.

Çocuğuyla birlikte parka gelen Hasan Okatan, "Hava çok güzel ama zamansız normalde karın yapması gerekiyor. Soğuk olması gerekiyor ki mevsimi yaşayalım. Hava güzel olunca biz de çocuklarla bu havayı değerlendirdik" diye konuştu.

Torunlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Neriman Kara da, "Güzel havayı değerlendirelim diye torunları aldık piknik yapmaya geldik. Torunlarla güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Müdürü'nden tepki çeken görüntü! Eğitimci bunu yaparsa...30 Ocak 2018 Salı 17:55
  • Ocak ayı yazı aratmıyor...30 Ocak 2018 Salı 17:00
  • Okul bahçesinde dehşet... 16 yaşındaki kız çocuk tutuklandı30 Ocak 2018 Salı 16:33
  • Kimse bu yoldaki yazının anlamını bilmiyor30 Ocak 2018 Salı 15:42
  • Kitap okuyana çay, kahve bedava30 Ocak 2018 Salı 12:14
  • Su ‘canavarları’ şampiyonluk yolunda30 Ocak 2018 Salı 11:58
  • Eskişehir’de kömürlü termik santrale karşı zincir oluşturuldu30 Ocak 2018 Salı 11:55
  • Bornova’da proje ve hizmetler vatandaşlarla belirlendi30 Ocak 2018 Salı 11:01
  • EMITT 2018’de Karşıyaka rüzgarı30 Ocak 2018 Salı 10:56
  • Bayraklı’da sorunlara hızlı çözüm30 Ocak 2018 Salı 10:06
    • FOTO GALERİ
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    • Marilyn Monroe'ya benzemek isteyen adam şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma
    • Roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti