Ocak ayı iş cinayetleri raporu: İşçiler neden intihar ediyor?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ocak ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Ocak ayında hayatını kaybeden 141 işçinin 130'u sendikasız.

Evrensel- İşçi Salığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2018 ocak ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, ocak ayında en az 141 emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSİG, yüzde 90’ını ulusal ve yerel basından; yüzde 10’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan edinilen bilgilerle oluşturdukları ocak ayı iş cinayetleri raporunu kamuoyu ile paylaştı.

HAYATINI KAYBEDEN 141 EMEKÇİNİN 130'U SENDİKASIZ

İSİG'in yayınladığı raporda, hayatını kaybeden emekçiler ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

- 141 emekçinin 120’si ücretli (işçi ve memur), 21’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

- Ölenlerin 2’si kadın işçi, 139’u erkek işçi.

- 2’si 14 yaş ve altında olmak üzere 5 çocuk çalışırken can verdi.

- Savaş nedeniyle yurtlarından gelen 10 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 5’i Suriyeli, 2’si Afgan, 2’si Pakistanlı ve 1’i Tacik.

- Ölümler en çok inşaat, tarım, metal, taşımacılık ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti.

- En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük.

- En çok iş cinayeti İstanbul, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Aydın ve İzmir’de yaşandı.

- Ölenlerin 11’i (yüzde 8) sendikalı işçi, 130 işçi ise (yüzde 92) sendikasız. Sendikalı işçiler gıda, madencilik, metal, enerji, taşımacılık ve belediye işkollarında çalışıyorlardı.

İŞÇİLER NEDEN İNTİHAR EDİYOR?

Ocak ayı iş cinayetleri raporunda dikkat çeken önemli bir nokta da sık yaşanan işçi intiharları.

Raporda, dünya işçi hareketi içinde intiharların işe bağlı nedenler kapsamında ele alındığı ifade edilerek bir işçi intiharının işe bağlı olduğunun kanıtlanması için şu özelliklere bakıldığı belirtiliyor:

1- Günde 10-16 saat arasında çalışmış olmak

2- 4 hafta üst üste ortalama 65 saat ve üzerinde çalışmış olmak

3- 8 hafta üst üste 60 saat ve üzerinde çalışmış olmak

İSİG raporunda işe bağlı intiharların önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu fakat önlenebilmesi için öncelikle iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanıyor. İşe bağlı intiharların iş kazası olarak kabul edilebilmesi için ise çalışma ile ilişkili olduğunun ispatlanması gerektiği belirtilmiş.

"İşe bağlı intihar girişiminde bulunmadan önce işçilerde depresyon, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk ve muhakeme yeteneğini yitirme gibi zihinsel belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin beraberinde çalışanlarda baş ağrısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık, hafif ateş gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilmektedir" ifadelerinin yer aldığı raporda, Fransa’da Renault ile Peugeot araba fabrikalarında ve France Telecom’da, Avustralya’da telekomünikasyon işçilerinde, Çin’de bulunan iPod, iPhone ve iPad üreten Foxconn fabrikasında basına da yansıyan işe bağlı intiharlar yaşandığı belirtiliyor. Apple firmasının, işçilerinden "İntihar etmeyeceğim, kendime iyi bakacağım" diye yazılı taahhüt almaya başladığı örneği de verilmiş.

'İŞE BAĞLI İNTİHARLAR GÜVENCESİZ ÇALIŞMANIN BİR YANSIMASI'

İşe bağlı intiharların güvencesiz çalışmanın bir yansıması olduğunun vurgulandığı raporda, ocak ayında Türkiye'de 6 emekçinin intihar ettiği ve 2013'ten bu yana bu sayının arttığı bilgisi veriliyor:

2013 yılında en az 15 işçi

2014 yılında en az 25 işçi

2015 yılında en az 59 işçi

2016 yılında en az 90 işçi

2017 yılında en az 89 işçi

TÜRKİYE'DE İŞÇİLERİN İNTİHAR SEBEPLERİ BORÇ, MOBBİNG VE İŞSİZLİK

Her ülkenin kendine özgü olumsuz çalışma koşulları ve buna bağlı olarak intihar sebeplerinin olduğu belirtilirken Türkiye’de işçi intiharlarının başlıca 3 nedeninin borç, mobbing ve işsizlik olduğu ifade edildi.İşe bağlı intiharlar ile ilgili raporda, "Her fırsatta ‘Cumhurbaşkanımızın emriyle’ denilen ve işsizliğe çare olarak pazarlanan ‘İstihdam Seferberliği’, işsizlerin bedenlerini ateşe verme noktasına vardı. ‘Erdoğan’a oy verdim ama kimseye derdimi anlatamadım’ diyen Sıtkı Aydın’ın hikayesinde iş kazası da var, kaza sonucu kapının önüne koyan patron da, patronu koruyan mahkeme de, kredi borcu da, işsizlik de… Bu hikaye İzmir İŞKUR önünde soyunan işçi Battal’ınkine de benziyor, Balıkesir’de kendini yakan Mustafa’nınkine de, Bolu'da Cumhurbaşkanı'nın brandasını indiren Nihat'ınkine de benziyor, Sivas'ta kendini yakmaya çalışan Mevlüt'ünkine de ya da Denizli’de ‘Buraya kadar’ notu bırakıp intihar eden 24 yaşındaki Tolunay’ınkine de” ifadelerine yer verildi.