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29.01.2018 00:15

Obradovic'ten Melih Mahmutoğlu'na şok hareket!

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Obradovic'ten Melih Mahmutoğlu'na şok hareket!
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Banvit evinde Fenerbahçe'yi yendi. Maçtan çok konuşulan ise Fenerbahçe koçu Obradovic'in Kaptan Melih Mahmutoğlu'na tokat atması oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta mücedelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u 63-61 mağlup etti.

Maçtan çok konuşulan ise Başantrenör Obradovic'in Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı müdahale oldu. 

Koç Obradovic mola sırasında oyuncusunu uyarırken tokat atarak onu motive etmeye çalıştı. Sosyal medyada bu görüntüler taraftarlar tarafından tartışma yarattı.

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır

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