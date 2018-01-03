Obama’nın fotografçısı, Trump’ın masasındaki 'kırmızı düğme'yi paylaştı

Souza'nın paylaştığı fotoğrafta küçük kırmızı bir düğmenin yer aldığı ahşap bir panel görünüyor. Panelin üst kısmındaysa ‘zor şeylerin çözümü kolay değil' anlamına gelen ‘Hard things are hard' yazılı bir levha dikkat çekiyor.
Souza, paylaştığı fotoğrafın altında yazdığı yorumda, neyse ki kırmızı düğmenin bir nükleer savaşın başlangıcına yol açmayacağını, sadece başkanın yardımcısını odaya çağırmak için kullanıldığını belirtti.
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