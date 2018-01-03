Obama’nın fotografçısı, Trump’ın masasındaki 'kırmızı düğme'yi paylaştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yaklaşık 2 milyon fotoğrafını çeken eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza, Oval Ofis’teki masada bulunan kırmızı düğmenin görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

Souza'nın paylaştığı fotoğrafta küçük kırmızı bir düğmenin yer aldığı ahşap bir panel görünüyor. Panelin üst kısmındaysa ‘zor şeylerin çözümü kolay değil' anlamına gelen ‘Hard things are hard' yazılı bir levha dikkat çekiyor.

Souza, paylaştığı fotoğrafın altında yazdığı yorumda, neyse ki kırmızı düğmenin bir nükleer savaşın başlangıcına yol açmayacağını, sadece başkanın yardımcısını odaya çağırmak için kullanıldığını belirtti.