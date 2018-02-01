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01.02.2018 22:55

Obama ilk kez o an hakkında konuştu

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Obama ilk kez o an hakkında konuştu
Obama çiftinin Beyaz Saray'dan ayrılmaları sırasında Michelle Obama'nın Melania Trump'ın kendisine verdiği hediyeyi aldığı sırada yüzünde oluşan tepkinin nedenini ilk kez açıkladı

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in televizyon programına katılan Obama, "Her şey protokole ayarlı. Resmi devlet ziyaretindeki gibi, sana 'bunu yapacaksın, şurada duracaksın' derler. Ve bu hediye daha önce asla olmamıştı. Dolayısıyla öylece kalakaldım, 'tamam da ben bu hediyeyle ne yapacağım' der gibi. Herkesin görevi sona ermişti, kutuyu alacak kimse yoktu ve bu arada ben 'bununla fotoğraf çektirecek miyiz' diye düşünüyordum. Sonra kocam durumu kurtardı. Kutuyu kapıp içerde bir yere götürdü. Ama herkes ayrılmıştı, hiç personel yoktu, kimse yoktu. Ben içimden 'o kutuyla ne yapacaksın' diye geçiriyordum. Sonra eşim durumu kurtardı. Kutuyu kapıp içerde bir yere götürdü. Ama herkes ayrılmıştı, hiç personel yoktu, kimse yoktu. Ben içimden 'o kutuyla ne yapacaksın' diye geçiriyordum." şeklinde açıklamada bulundu.

Ellen DeGeneres'in "Kutunun içinde ne vardı?" sorusuna, Michelle Obama, "Hoş bir çerçeve" diye yanıt verdi.

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