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12.01.2018 21:55

O yüzbaşı tutuklandı!

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O yüzbaşı tutuklandı!
FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtince serbest bırakılan yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, itiraflarını reddetmesi üzerine tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtince serbest bırakılan yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, itiraflarını reddetmesi üzerine tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirilen Koçyiğit, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı olan Koçyiğit, avukatlarının baskı altında olmadıkları yönündeki beyanlarına rağmen, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin baskı altında alındığını öne sürdü.

Önceki ifadelerini reddeden Koçyiğit, sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesinde adı geçen yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı olan Koçyiğit, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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