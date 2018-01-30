  • BIST 119.303
  • Altın 162,928
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
30.01.2018 21:30

O yatırımcılara ciddi uyarı: Tüm birikiminizi kaybedebilirsiniz!

»
O yatırımcılara ciddi uyarı: Tüm birikiminizi kaybedebilirsiniz!
Kripto para birimleri hackleniyor, çalınıyor ve hızlı düşüşler yaşıyor. Devletler ve finans dünyasının uyardığı bu para birimleri hakkında son uyarı da Deutsche Bank’tan geldi. Banka, “Tüm paranızı kaybedebilirsiniz” dedi.

Deutsche Bank'ın Servet Yönetimi birimi kripto para birimlerine yatırım yapılmasını önermiyor. Birimin Genel Müdürü Markus Müller'e göre kripto paralara yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya.

Bigpara'nın haberine göre Bitcoin gibi kripto paraların en sorunlu yanları ise yüksek oynaklık, olası fiyat manipülasyonu ve veri kaybı veya veri hırsızlığı. Müller, "Bunu önermiyoruz, yalnızca spekülatif yatırım yapan yatırımcılar için bir enstrüman. Yatırılan paranın tamamının kaybı ile ilgili ciddi bir riski var" dedi.

Müller'e göre, yakın zamandaki fiyat artışları, piyasadaki mevcut durumun yol açtığı hayal gücünü yansıtıyor.

Müller'e göre gelecekte kripto para birimlerini bir yatırım aracı olarak görmek için regülasyon, güvenlik ve şeffaflık şart. Güvenilirlik ve dokümantasyon gibi açıklar var ve hâlâ işin çok başındayız.

Miller dışında İspanya Merkez Bankası Başkanı Luis Maria Linde, kripto para birimlerinin çok büyük riskler taşıdığını söyledi. Avusturya Finansal Planlama Birliği de bitcoin yatırımlarını 'casino ziyareti' olarak tanımladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrasya Tüneli'nde de hedef tutmadı! Maliyet yine devlete kaldı30 Ocak 2018 Salı 09:50
  • Araplar Denizbank'a talip oldu30 Ocak 2018 Salı 09:31
  • Dolar güne hareketli başladı30 Ocak 2018 Salı 09:14
  • Denizbank'ın satışı ile ilgili flaş iddia29 Ocak 2018 Pazartesi 18:34
  • Birleşik Kamu-İş'ten çarpıcı enflasyon tablosu29 Ocak 2018 Pazartesi 13:25
  • 'Bakliyat ekim alanları 1990'dan bu yana yüzde 65 geriledi'29 Ocak 2018 Pazartesi 11:30
  • Maliye Bakanı Ağbal'dan KDV açıklaması29 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
  • Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor29 Ocak 2018 Pazartesi 10:56
  • Emekliler dikkat! Bugün son...29 Ocak 2018 Pazartesi 10:17
  • Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?29 Ocak 2018 Pazartesi 09:29
    • FOTO GALERİ
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    • Marilyn Monroe'ya benzemek isteyen adam şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma
    • Roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti