O yatırımcılara ciddi uyarı: Tüm birikiminizi kaybedebilirsiniz!

Kripto para birimleri hackleniyor, çalınıyor ve hızlı düşüşler yaşıyor. Devletler ve finans dünyasının uyardığı bu para birimleri hakkında son uyarı da Deutsche Bank’tan geldi. Banka, “Tüm paranızı kaybedebilirsiniz” dedi.

Deutsche Bank'ın Servet Yönetimi birimi kripto para birimlerine yatırım yapılmasını önermiyor. Birimin Genel Müdürü Markus Müller'e göre kripto paralara yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya.

Bigpara'nın haberine göre Bitcoin gibi kripto paraların en sorunlu yanları ise yüksek oynaklık, olası fiyat manipülasyonu ve veri kaybı veya veri hırsızlığı. Müller, "Bunu önermiyoruz, yalnızca spekülatif yatırım yapan yatırımcılar için bir enstrüman. Yatırılan paranın tamamının kaybı ile ilgili ciddi bir riski var" dedi.

Müller'e göre, yakın zamandaki fiyat artışları, piyasadaki mevcut durumun yol açtığı hayal gücünü yansıtıyor.

Müller'e göre gelecekte kripto para birimlerini bir yatırım aracı olarak görmek için regülasyon, güvenlik ve şeffaflık şart. Güvenilirlik ve dokümantasyon gibi açıklar var ve hâlâ işin çok başındayız.

Miller dışında İspanya Merkez Bankası Başkanı Luis Maria Linde, kripto para birimlerinin çok büyük riskler taşıdığını söyledi. Avusturya Finansal Planlama Birliği de bitcoin yatırımlarını 'casino ziyareti' olarak tanımladı.