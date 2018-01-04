  • BIST 116.494
  • Altın 159,337
  • Dolar 3,7653
  • Euro 4,5433
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
04.01.2018 16:40

O ünlü, hayranına ev satın aldı

»
O ünlü, hayranına ev satın aldı
ABD’li pop yıldızı Taylor Swift, 8 aylık hamile bir hayranının evsiz olduğunu öğrenince ev satın aldı.

Adı Stephanie olarak açıklanan Taylor Swift hayranı, sürpriz haberi, ünlü şarkıcının Manchester konseri kulisinde öğrendi.

Taylor Swift yaşanan olayı basına açıklamak konusunda temkinli yaklaşırken, Stephanie ‘The Swift Life’ adlı mobil uygulamada ve sosyal medya hesaplarında haberi duyurdu.

evsiz.jpg

Twitter paylaşımında Stephanie, “Birçoğunuzun bilmediği bir şey var, o da hamileliğimin 8 ayında evsizdim. Uzun lafın kısası, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle evimizi kaybettik. Aynı zamanda, sevgilim de işini kaybetti. Annem Taylor'a durumu anlatarak, Manchester konserinde kendimi özel hissetmemi sağlayacak bir şey yapmasını rica etmiş. Konser sonrasında Taylor beni kıyafet odasına çağırdı ve şöyle dedi: 'Stephanie, uzun süredir hayatımdasın ve bugüne kadar benden hiçbir şey istemedin. Sana el uzatabilir ve yardım edebilirdim. Ama yapmadın. Annen bana durumu anlattı. Sana eşinle rahat edebileceğin bir ev ve bebek için gerekli şeyleri almak istiyorum.'"

Ünlü sanatçının kendisine, “Minik kızının gelişinin tadını çıkarmanı istiyorum, tüm bu meseleler için endişelenme” dediğini aktaran Stephanie, olanlara inanamadığını söylüyor. Taylor Swift’e hayranlığını her seferinde dile getiren Stephanie, onu çok sevdiğini dile getiriyor.

ev2.jpg

Taylor Swift, hayranlarına yaptığı sürprizlerle daha önce defalarca gündeme gelmişti. Swift, hayranlarından birine tatil hediyesi yollamış, bir öğrenci hayranının okul kredisini ödemiş ve birinin de tedavi masraflarını üstlenmişti.(Foto: Arşiv)

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir yılda 266 bin kilometre katetti04 Ocak 2018 Perşembe 10:24
  • Demet Akalın'dan bebeği kurtaran şoföre jest04 Ocak 2018 Perşembe 03:11
  • Yeliz Yeşilmen'den o fotoğrafa ilişkin açıklama04 Ocak 2018 Perşembe 02:47
  • Yağmur Ünal'ın yeni aşkına onay çıktı!04 Ocak 2018 Perşembe 02:29
  • Kıvılcım Ural'ın takipçisine cevabı şok etti04 Ocak 2018 Perşembe 02:21
  • Paris Hilton evlilik teklifi aldı, yüzüğün değeri dudak uçuklattı04 Ocak 2018 Perşembe 00:59
  • Bu sefer de annesini paylaştı03 Ocak 2018 Çarşamba 19:31
  • Ünlü şarkıcı kıyafetiyle şaşırttı!03 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
  • Ferhan Şensoy'dan üzen haber03 Ocak 2018 Çarşamba 13:57
  • Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı03 Ocak 2018 Çarşamba 13:57
    • FOTO GALERİ
    • Müslüm filminden ilk kareler yayınlandı
    • Annenin en acı anı
    • Yavuz Yılmaz'ın nişanlısı yürekleri dağladı
    VİDEO GALERİ
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
    • 'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti