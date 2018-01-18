O ülkede sınıflara kamera konacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm okullarda sınıflara kamera konulacak. Hükümet yetkilileri, bu kararın son dönemde okullarda suç oranının artması üzerine alındığını açıkladı.

Eylül'de Gurgaon'da bir okul görevlisinin beş yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesi ülkede büyük öfkeye neden olmuş aynı ay içinde 7 yaşındaki bir erkek çocuğu, bir özel okulda öldürülmüştü.

BBC 'nin haberine göre, Delhi'deki yerel hükümetin Başbakanı Arvind Kejriwal, güvenlik kameralarının okulları şeffaf ve güvenli hale getireceğini söyledi.

Plan çerçevesinde üç ay içinde bin kadar okulun tüm sınıflarına kameralar konulacak ve aileler bu görüntüleri izleyecek.

Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen telefon uygulamasında aileler şüpheli bir durumda anında bildirimde bulunacak.