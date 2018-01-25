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25.01.2018 05:50

O ülkede Hitler'in doğum gününü kutlayan 5 kişiye gözaltı

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O ülkede Hitler'in doğum gününü kutlayan 5 kişiye gözaltı
Polonya polisi, ormanda gamalı haç önünde Nazi üniforması giyip, Nazi selamı vererek Adolf Hitler'in doğum yıl dönümünü kutlayan beş kişiyi gözaltına aldı.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, TVN24 adlı televizyon kanalında yayınlanan belgeselde, beş kişinin ormanda yanan bir gamalı haç önünde Nazi üniforması giyip, Nazi selamı vererek Adolf Hitler'in 128. doğum gününü kutladığının görülmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

NAZİ BAYRAKLARI, SİLAH VE MERMİLER

Faşizmi yayma şüphesiyle beş kişi hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen haberde, gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, Nazi bayrakları, üniformalar, silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi.

'POLONYA'DA YERİ YOK'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer birisi Polonyalıların, diğer etnik grupların ve her şeyden önce Yahudi soykırımından sorumlu Adolf Hitler'in hatırasına saygı gösteriyorsa bu kişinin Polonya toplumunda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

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