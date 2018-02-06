  • BIST 116.853
  • Altın 162,712
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
06.02.2018 01:25

O ülkede duş için 2 dakikaları var!

»
O ülkede duş için 2 dakikaları var!
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Cape Town kuraklık ve susuzlukla boğuşuyor. Yağış azlığı nedeniyle barajların kuruduğu kentte, günlük su kullanım miktarı kişi başı 50 litreyle sınırlandırıldı.

Şiddetli kuraklık ve susuzluk nedeniyle Cape Town'da 11 Mayıs'ta vanaların tamamen kapatılması gündemde.Eğer bu önleme başvurulsa, halk sadece polis gözetimi altında şehrin 200 noktasında kurulacak depolardan su temin edebilecek. Günlük kişi başı su tüketimi de 25 litre ile sınırlandırılacak. 25 litre uzmanlara göre bir insanın günlük hijyen ihtiyacını sağlayabilecek minimum su miktarı. Almanya'da kişi başına günlük su kullanımı ise 120 litre.

En fazla iki dakika duş

Öte yandan yetkililer su tasarrufu için bir bizi öneride de bulundu. Bunlar arasında duş süresinin iki dakika ile sınırlandırılması, duşta kullanılan su ile tuvalet rezervuarının doldurulması gibi tavsiyeler yer alıyor.

42015273_303.jpg

Geçtiğimiz üç kış boyunca yeterli yağış almayan Cape Town'da günde toplam 550 milyon litre su tüketiliyor. Tüm önlemler sayesinde bu miktarın 450 milyon litreye düşmesi amaçlanıyor.

Cape Town Belediye Başkanı Patricia De Lille "Kent sakinlerinin çoğu, durumun aciliyetinden habersiz gibi görünüyor. Vanaların kapanabileceğine inanmıyor gibiler" diyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatikan'dan Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama05 Şubat 2018 Pazartesi 15:57
  • SON DAKİKA | Irak: ABD, askerlerini çekmeye başladı05 Şubat 2018 Pazartesi 14:14
  • Hollanda'dan kriz çıkaracak Türkiye hamlesi05 Şubat 2018 Pazartesi 13:58
  • Hindistan'da petrol tankeri mürettebatıyla birlikte kayboldu05 Şubat 2018 Pazartesi 12:56
  • Japonya'da askeri helikopter düştü05 Şubat 2018 Pazartesi 12:30
  • Azerbaycan'dan seçim kararı05 Şubat 2018 Pazartesi 11:07
  • İdlib'te 'zehirli gaz kullanıldı' iddiası05 Şubat 2018 Pazartesi 09:31
  • Kuzey Kore'den Güney Kore'ye üst düzey ziyaret05 Şubat 2018 Pazartesi 09:26
  • Trump'a First Lady'den şok04 Şubat 2018 Pazar 21:55
  • Anastasiadis, yeniden Kıbrıslı Rumların lideri seçildi04 Şubat 2018 Pazar 21:05
    • FOTO GALERİ
    • Survivor 2018 Gönüllüler yarışmacıları kimler?
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    VİDEO GALERİ
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti