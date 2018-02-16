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16.02.2018 07:50

O ülke Türkiye'yi tercih ediyor

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O ülke Türkiye'yi tercih ediyor
İsveçli turistler, tatillerini Alanya, Side, Belek gibi tatil belgelerinde geçirmeyi tercih ediyor

İsveç'ten Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla yüzde 83 artış olduğu bildirildi.

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Expressen'in İskandinavya'nın önemli turizm şirketi Ticket'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, Türkiye bu yıl yeniden İsveçli turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdi.

Haberde, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın aynı döneminde Türkiye'de tatilamacıyla yapılan rezervasyonlarda yüzde 83 artış yaşandığı, bu durumun Türkiye'nin bir kez daha İsveçli turistin gözdesi haline geldiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Terör saldırıları nedeniyle geçen yıl İsveç'ten Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş yaşandığı kaydedilen haberde, bu yıl Türkiye'nin İsveçlilerin gözdesi olduğu ifade edildi.

İsveçli turistlerin popüler tatil noktaları olan Antalya'nın Alanya, Side, Belek gibi tatil beldelerinde rezervasyonlar üç kat yükseldi.

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