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04.02.2018 04:15

O Ses Türkiye'de büyük olay: Çekimler iptal!

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O Ses Türkiye'de büyük olay: Çekimler iptal!
O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe birbirlerine girdi. İddiaya göre bir yarışmacı yüzünden tartışan ikili yüzünden çekimler bile iptal edildi.

Sabah'tan Özlem Avcı'nın haberine göre Özoğuz'un yarışmacısını Türkçe şarkı seslendirmediği için eleştiren Yıldız Tilbe'nin yarışmacıya "Sesin çok güzel ancak keşke bir tane de Türkçe şarkı söyleseydin" demesi üzerine Özoğuz, yarışmacısını eleştiren Tilbe'ye sert sözler söyleyerek stüdyoyu terk etti.

ÇEKİMLER ERTELENDİ

Yıldız Tilbe de Gökhan Özoğuz'a karşı sert cevaplar verince ortalık iyice karıştı. Yarışmacı yüzünden çıkan tartışmanın ardından çekimler iptal edilerek başka bir güne ertelendi.

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