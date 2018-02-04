O Ses Türkiye finalinde kimler yarışıyor?

Yarı finale kalanların bağlı oldukları jüri üyeleriyle seçmiş oldukları parçaları seslendirdiği O Ses Türkiye final gecesinde, 7 isim seslendirdiği parçalar ile adını finale yazdırdı.
İŞTE O FİNALİSTLER:
Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa
Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan
Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu
Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova
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