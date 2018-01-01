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01.01.2018 18:45

O şehirde günün sorusu: Yoksa sana mı çıktı?

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O şehirde günün sorusu: Yoksa sana mı çıktı?
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi isabet eden şehirlerden biri olan Antalya'da büyük heyecan yaşanıyor.

DHA - Antalya - Hasan DEMİRBAŞ- Son yılların Milli Piyango İdaresi'ndeki birçok oyunda büyük ikramiye kazanan, geçen yıl da yılbaşı biletinde yine büyük ikramiye isabet eden Antalya'da günün sorusu 'Yoksa sana mı çıktı?' oldu. 

 

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Kentte diğer merak edilen konu ise şanslı bileti hangi bayinin sattığı oldu. Seyyar Milli Piyango bayileri, diğer ikramiyelerin parasını vermek ve yine bilet satışı için sokaklarda yerini aldı. Bayiler, birbirlerini telefonla arayarak büyük ikramiye çıkan bileti satıp satmadıklarını soruyor.

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'ANTALYA'YA YATIRIM YAPSIN'

Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bilet satan Erol İsse, henüz kimin bileti sattığını bilmediklerini söyledi. Şu an bilet satışı ve çıkan küçük ikramiyelerin parasını verdiklerini belirten İsse, "Büyük ikramiye kazanan kişinin parayı iyi yerde kullanmasını isterim. Antalya'ya da yatırım yapsın" dedi.

'GELSİN FOTOĞRAF ÇEKTİRELİM'

Milli Piyango bayisi Kadir İşlek, büyük ikramiyenin Antalya'ya çıkmasına şükrettiğini kaydetti. Yılbaşı öncesi bilet satışının yoğun ilgi gördüğünü belirten İşlek, "Dün biletlerimiz erken bitmişti. Antalya'ya 15 milyon geldi. Kime çıktığı hiç belli değil. Yarın büyük ihtimalle kimin bileti sattığı açıklanır. Müşteriler sürekli 'Siz mi sattınız' diye soruyor. Eğer biz sattıysak kazanan kişi gelsin bir fotoğraf çektirelim, başka bir şey istemiyoruz. Umarım parasıyla Türkiye'ye iyi bir katkı yapar" diye konuştu.

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