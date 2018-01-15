O kitap Meclis gündeminde!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından dağıtılan kitapta geçen skandal sözleri Milli Eğitim Bakan'ına sordu.

CHP'li Tanrıkulu'nun açıklamaları ve soru önergesi şöyle;

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma için dağıtılan kitapta ‘cinsel istismar’ hikayesi olduğu, derneğin, ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği ‘Bilgi Kültür Yarışması’ için ilkokullara yönelik bölümünde ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz - Peygamberimizden Dini Hikayeler’ adlı kitabın dağıtılmasının öngörüldüğü, ‘Kuran ve Sünnet Bütünlüğü’ temalı yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak, okullara duyurulduğu, ancak, ilkokullara dağıtılması önerilen kitabın 58 ve 59’uncu sayfalarındaki hikayede, "Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.” ifadelerinin yer aldığına dair haberler basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1.Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma için dağıtılan ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz - Peygamberimizden Dini Hikayeler’ adlı kitabın 58 ve 59’uncu sayfalarındaki hikayede, "Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.” ifadelerinin yer aldığı iddiaları doğru mudur?

2.İddialar doğru ise, böyle skandal bir "cinsel istismar" içerikli hikayenin yer aldığı bir kitap nasıl onaylanarak ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma için dağıtılmıştır? Bu kitabın dağıtımı kimlerin bilgisi dahilinde ve talimatı ile gerçekleşmiştir?

3.Anılan tüm iddialar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna ivedi açıklama yapılacak mıdır?

4.Bu tür bir sapkınlığı, cinsel istismari normal göstermeye çalışanlar, bu kitabı yazanlar, dağıtımı ile ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılarak görevden el çektirilecek midir?

5."Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.” ifadelerinin yer aldığı kitap toplatılacak mıdır?

6.Toplumda derin infial yaratan ifadelerin yer aldığı kitap, eserlerin okunmadan onaylandığının bir göstergesi midir?