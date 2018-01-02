O isim devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir

Orman, teklifin yazılı ve resmi halde sunulması durumunda 'evet' yanıtını verecek ve bu satışı onaylayacak.
Babel, Başkan Orman'ın kararına uyacak
Habere göre, Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.1 milyon Euro (9.5 milyon TL) kazanan Ryan Babel’e, Çin kulübünden 4.5 milyon Euro’luk (20.5 milyon TL) maaş önerildiği belirtildi. Tatilini Dubai’de değerlendiren Hollandalı futbolcunun, 2 kat fazla maaşa rağmen Beşiktaş’tan ayrılığa olumsuz baktığı ancak Başkan Fikret Orman’ın kendisiyle ilgili vereceği karara uyacağı ifade edildi.
Babel bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı.
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