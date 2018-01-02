O isim devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir

Fanatik'in haberine göre, bir Çin ekibinin menajerler aracılığıyla 14 milyon euro'luk teklifte bulunduğu Babel için, Başkan Fikret Orman kararını verdi.

Orman, teklifin yazılı ve resmi halde sunulması durumunda 'evet' yanıtını verecek ve bu satışı onaylayacak.

Babel, Başkan Orman'ın kararına uyacak

Habere göre, Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.1 milyon Euro (9.5 milyon TL) kazanan Ryan Babel’e, Çin kulübünden 4.5 milyon Euro’luk (20.5 milyon TL) maaş önerildiği belirtildi. Tatilini Dubai’de değerlendiren Hollandalı futbolcunun, 2 kat fazla maaşa rağmen Beşiktaş’tan ayrılığa olumsuz baktığı ancak Başkan Fikret Orman’ın kendisiyle ilgili vereceği karara uyacağı ifade edildi.

Babel bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı.