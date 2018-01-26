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26.01.2018 18:55

O isim 2 yıl tenisten men edilebilir

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O isim 2 yıl tenisten men edilebilir
WTA Dünya Klasmanı'nın 42. basamağında yer alan ve son olarak Avustralya Açık'a üçüncü turda veda eden Alize Cornet'nin, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın mevcut kurallarına göre 2 yıl tenisten men cezası alma ihtimali bulunuyor.

Üst üste üç doping kontrolüne katılmayan Fransız tenisçiye yönelik soruşturma açıldı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), habersiz gerçekleştirilen üç doping kontrolüne katılmadığı tespit edilen Alize Cornet hakkında disiplin soruşturması açtı.

ITF tarafından yapılan açıklamada, dopinge karşı mücadele mevzuatına göre oyuncuların her gün bir saatlerini olası doping kontrolleri için ayırması gerektiği hatırlatılarak, son 12 ayda üç kez doping kontrolüne girmeyen Cornet için soruşturma sürecinin başladığı bildirildi.

Karara tepki gösteren 28 yaşındaki Cornet, doping kontrolüne katılmamasının makul sebepleri olduğunu, ancak yetkililerin bunu duymazdan geldiğini belirtirken, ITF cephesi ise söz konusu üç doping kontrolünde de prosedürlere eksiksiz şekilde uyulduğunun altını çizdi.

Fransız tenisçinin soruşturma süreci boyunca maça çıkmasında bir engel bulunmamasına karşın Fransa Tenis Federasyonu, önümüzdeki ay Belçika ile oynanacak Fed Cup maçlarının kadrosunda Cornet'nin yer almayacağını duyurdu.

(Eurosport)

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