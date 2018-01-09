  • BIST 116.305
  • Altın 158,884
  • Dolar 3,7473
  • Euro 4,4860
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
09.01.2018 07:35

O ilde ciğer karaborsaya düştü

»
O ilde ciğer karaborsaya düştü
Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kebapçılar, çareyi çevre illerden sipariş vermekte buldu

Şanlıurfa’da, canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte kebapçılarda sakatat ürünleri sıkıntısı baş gösterdi. Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Kebapçılar, müşterilerini boş göndermemek için çevre illerden sakatat ürünleri sipariş etmeye başladı.

Sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, talebe cevap verilemediğini belirtti. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan yem fiyatlarına endeksli olarak hayvan kesiminin ciddi oranda azaldığını ifade eden Tumbul şöyle konuştu:

“Şanlıurfa’da 1000’in üzerinde ciğerci bulunmaktadır. Bunların her biri günlük 5-10 kilo ciğer tüketirse ortalama ortaya çıkar. Türkiye’ye gelen ithal et ciğerin eksikliğine neden oldu. Şanlıurfa’da bizler kesim yapamıyoruz. Daha önceden ciğerin kilosu 20-25 liraya satılırken şimdilerde bu fiyat 40 liraya kadar gelmeye başladı. Ciğer dürümü daha önceden 10 liraya satılırken şimdi 20 liraya satılmaya başlandı. Günlük Şanlıurfa’da 3-5 ton arasında ciğer tüketiliyor. Şimdi bu sayı 2 tona düştü. Geriye kalan talebi kasap ve lokantacılar, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Erzurum gibi çevre illerden sakatat temin etmeye başladı. Bu soruna biran önce çözül bulunması gerekiyor.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nestle açıkladı: Bırakıyor08 Ocak 2018 Pazartesi 11:30
  • Turizmciler taleplerini hükümete iletti08 Ocak 2018 Pazartesi 10:47
  • Ekonomisi en kırılgan ülke Türkiye kırmızı alarm veriyor!08 Ocak 2018 Pazartesi 10:19
  • 'Askere organik kuru üzüm dağıtılsın' çağrısı08 Ocak 2018 Pazartesi 10:12
  • Dolar yeni haftaya nasıl başladı?08 Ocak 2018 Pazartesi 10:08
  • 'Anladınız mı şimdi niye böyle bu ülkenin ekonomisi?'08 Ocak 2018 Pazartesi 09:26
  • Kredi alanlara yakın takip08 Ocak 2018 Pazartesi 08:41
  • Yargıtay’ın milyarlık ihalesi ‘davet’le Rönesans’a verildi07 Ocak 2018 Pazar 16:31
  • Kredi borcu krizi büyüyor!07 Ocak 2018 Pazar 09:56
  • Fakir daha fakir zengin daha zengin07 Ocak 2018 Pazar 09:41
    • FOTO GALERİ
    • Ölmeden önce insanların en çok yakındığı 5 pişmanlık
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    • Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti