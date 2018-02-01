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01.02.2018 22:50

O ilde bir ay boyunca gösteri yapmak yasaklandı

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O ilde bir ay boyunca gösteri yapmak yasaklandı
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşın can ve mal güvenliği için bu karının verildiği duyuruldu.

Gaziantep Valiliğinden, merkez ilçelerde yapılacak  gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını bildirdi.  Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin,  kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can  ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL  Kanunu'nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c  maddesi gereğince 1 Şubat 2018 - 1 Mart 2018 tarihlerinde açık alanlarda  yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası,  bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler  Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde yasaklamıştır."

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