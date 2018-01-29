O hastalık nedeniyle Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir işletmede görülen şap hastalığı nedeniyle 15 mahalle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akalan Mahallesi Aligöz mevkisindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine toplanan Acıpayam İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Akalan, Bedirbey, Dedebağı, Yumrutaş, Yeşildere, Kumafşarı, Köke, Gedikli, Pınaryazı, Yeniköy, Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Yeni Mahalle, Çamlık ve Gedikli mahallelerine hayvan giriş çıkışını yasakladı.

Acıpayam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Uğur Toscalı, yaptığı açıklamada, belirtilen mahallelerden her türlü hayvan hareketinin durdurulduğunu, buralardan sadece kesime gidecek hayvanlara hareket izni verileceğini kaydetti.

Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını bildiren Toscalı, pazarda her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.