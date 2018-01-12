  • BIST 114.719
  • Altın 160,328
  • Dolar 3,7765
  • Euro 4,5447
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
12.01.2018 09:35
SON DAKİKABüyükçekmece kendi rekoru için yarışıyor

O çocuk okula kaydoldu; ailesine iş bulundu

»
O çocuk okula kaydoldu; ailesine iş bulundu
Adıyaman’da bir spor salonuna bakarak iç geçirdiği fotoğrafı viral olan Suriyeli 12 yaşındaki ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin, kardeşleri ve yeğenleriyle okula kaydedildi.

Hüseyin, ayağında terlik, sırtında ayakkabı boyadığı sandığıyla bir spor salonuna dışarıdan bakarken görüntülenmiş, ardından da salona ücretsiz ömür boyu üye yapılmıştı.

İl milli eğitim müdürü Mete Kızılkaya, gençlik hizmetleri ve spor il müdürü Fikret Keleş ve İŞKUR müdürü Emin Yücekaya, bugün salonda spor yapan Hüseyin’i ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

adiyaman-cocuk.jpg

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

Çocuk salondaki çalışmalarına devam ediyor. 

adiyaman-cocuk3.jpg

Kızılkaya, “Suriyeli çocuğumuz okula başlamamış. 2006 doğumlu Muhammet gibi yanında iki yeğeni, iki kardeşi toplam beş çocuğa ulaştık. Bu fotoğraf sayesinde hep beraber okula başlayacaklar. Onların kayıt işlemlerini başlattık. Diğer konularda da destek olacağız”dedi.

Yücekaya da Muhammet’in ailesinden iki yetişkine iş imkânı sunacaklarını ifade ederek“2018 yılını çocuk işçiliği yılı olarak ilan ettik. İl milli eğitim müdürlüğümüzle temas kurduk. Muhammet okula kazandırılacak. Babası yaşlı olduğu için çalışabilir durumda değil, ailesinden iki kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

adiyaman-cocuk2.jpg

Hüseyin de kendisine ve ailesine katkı sunulmasına teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Böyle bulundu tedaviye alındı11 Ocak 2018 Perşembe 23:10
  • Otomobilin çarptığı, 4 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü11 Ocak 2018 Perşembe 22:58
  • Tek başına yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında can verdi11 Ocak 2018 Perşembe 22:26
  • Kamyonet öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı11 Ocak 2018 Perşembe 21:41
  • Sığındığı caminin deposunda ölü bulundu11 Ocak 2018 Perşembe 21:23
  • Soğuktan korunmak için camiye sığınmıştı...11 Ocak 2018 Perşembe 20:01
  • Evlerine giren panzerin altında kalarak ölmüşlerdi; o davada yeni gelişme11 Ocak 2018 Perşembe 19:23
  • İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı11 Ocak 2018 Perşembe 18:59
  • 'Servis şoförü lise öğrencisini darp etti' iddiası11 Ocak 2018 Perşembe 18:38
  • Anadolu lisesinde müdürden 'haremlik-selamlık' uygulama11 Ocak 2018 Perşembe 18:17
    • FOTO GALERİ
    • Dünyanın en ilginç meslekleri
    • Fazla tüketildiğinde insanı öldürebilecek 7 şey
    • 'Phishing' çetesi kebapçıda yakalandı
    VİDEO GALERİ
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    • Gürsel Tekin: Buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler?
    • Halk TV'den "Zalım taşeron sistemi" klibi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti