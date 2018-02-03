O çift suya tekrar kavuştu

Antalya’daki Alakır vadisinde HES şirketi tarafından kesilen sularına kavuşmak için mahkemeye başvuran çevreci çift 116 günün sonunda kazandı.

Beydağları’nın zirvesinden doğup Kumluca’dan Akdeniz’e dökülen yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri’nin bulunduğu, 15 yıl önce dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi’ne yerleşen Tuğba Günal-Birhan Erkutlu, yıllardır HES’lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.

Son olarak geçen yılın aralık ayında, Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır’da iki HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan (Birincil)’, 8 milyon 322 bin metrekarelik alan ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı (İkincil)’ ve 251 bin metrekarelik alan da ‘Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (Üçüncül)’ ilan edildi. Bu karar sonrasında, üç HES projesi de yapılamaz hale geldi.

Kepçeyle kazmışlardı

Çift yaklaşık 15 yıl önce İstanbul’un lüks semtlerindeki yaşamlarını bırakıp Alakır Vadisi’nde nehre yakın arazi satın aldı. Çift önce çadırda ardından ‘yuva’ adını verdikleri toprak evlerinde yaşamaya başladı. Çiftin, toprak evlerinin de bulunduğu kırsal alandaki arazilerinin yanındaki arazi ‘Metamar- Dedegöl’enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alındı. Çiftin arazisine yeraltından giden su kaynağı kepçeyle kazılarak yönü değiştirildi.

Mahkemeden ara karar

Sularının kesilmesinden sonra 116 gündür 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri’nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyla hayat mücadelesi veren çift, Kumluca 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir talebiyle ‘suya el atmanın önlenmesi’ suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek çiftin su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi.

Heyet, bu konuda da icra müdürlüğünü görevlendirdi. Mahkeme kararı doğrultusunda çifte bugünden itibaren su verilmeye başlandı.

‘Suya kavuştuk’

Mahkeme kararını sevinçle karşılayan çift, icra memuru ve bilirkişi gözetiminde su tesisat ustası tarafından sularının götürüldüğü hayrattan yaşam alanlarına su hattı döşendiğini açıkladı.

Bu süreçte maddi ve manevi desteğini, duasını, ilgisini ve sevgisini eksik etmeyen dostlarına sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla teşekkür eden çift, “Mahkemenin aldığı bu ara kararla birlikte 116 gün sonra suyumuza kavuşmuş olduk. Hukuki süreç devam edecek. Davanın sonunda da adaletin nihai olarak yerini bulacağına ve bizi susuz bırakmayacağına inanıyoruz” dedi.

Birhan Erkutlu, sularının kesilmesi nedeniyle açtıkları davanın masrafını karşılayabilmek için 1999 yılında yaptığı ‘Binyılın Son Tuvalleri’ serisinden ‘Çölde’ adlı bez üzerine akrilik çalışmasını 5 bin liraya sattığını belirterek davanın ek masraflarını karşılayabilmek için yine aynı seriden ‘Sirk’ adlı 109×109 santimetre boyutunda bez üzerine karışık malzemeyle yaptığı çalışmayı da satılığa çıkardığını söyledi.

Erkutlu “HES’lere karşı açtığımız davaların masraflarını oluşturduğumuz Alakır’ın Sesi müzik albümleriyle karşılamıştık. Nehri korumaya aldırıp o bölgede planlanan iki HES’i iptal ettirdik. Şimdi de kendi suyumuzu HES’çilerden geri almak için resim çalışmalarımızı satıyoruz” dedi.