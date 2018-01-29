O bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Elazığ''ın 4 ilçesine bağlı 15 bölge, terör operasyonları nedeniyle 15 Kasım 2018'e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ Valiliği, 4 ilçeye bağlı 15 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu’nun 20.11.2017 tarihli 2017/11025 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.”