'O aylarda evlenenlerin seks hayatı çok kötü olur'

Ayşe Arman, ünlü astrolog Susan Miller ile 2018 yılını değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, ünlü astrolog Susan Miller ile 2018 yılını değerlendirdi. Hangi burcun hangi konuda şanslı olacağını anlatan astrolog Miller, Mars'ın seksin temsilcisi olduğunu ve 26 Haziran-27 Ağustos’ta Mars'ın gerileyeceğini söyledi. Miller, "Ağustos ve Temmuz ayında evlenmenizi önermem. Mars gerilerken evlenirseniz, çok kötü bir seks hayatınız olur!" dedi.

Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan astrolog Susan Miller'in yanıtlarına yer verdiği, "Aman dikkat! Temmuz ve ağustos ayında evlenirseniz, çok kötü bir seks hayatınız olur!" başlığıyla (31 Aralık 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Yeni yıla gireceğimiz bugün, 2018 hakkında genel olarak bir fikriniz olsun istedim. 2018’in hepimiz için mutlu bir yıl olması dileğiyle... Geri giden gezegenlere de dikkat edin!

Gelmiş geçmiş en meşhur astrologsunuz. Japonya’dan Brezilya’ya kadar, tüm dünyada tanınıyorsunuz. Bizde de çok seviliyorsunuz, üstelik Hürriyet yazarısınız. Artık bir kıyak yaparsınız. 2018 nasıl bir yıl olacak?

- Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Müjdeyi de hemen vereyim: 2018, genel olarak iyi bir yıl olacak.

Oh, iyi bari...

- Tabii ne zaman harekete geçeceğinizi ve ne zaman durmanız gerektiğini bilirseniz. 2018’de gerileyen çok fazla gezegen var. O yüzden çok iyi plan yapmanız gerek. Kendimi önemli göstermek için söylemiyorum ama bu yıl, bir astroloğa her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olacak.

"Gezegenlerin gerilediği tarihlere dikkat edin"

Peki bu gezegenler ne zaman gerileyecek?

- 15 Ekim-16 Kasım arasında Venüs gerileyecek. Bu da aşk açısından çok kötü bir dönem olduğu anlamına geliyor. Bu sıralarda evlenirseniz, yandınız. Çiftler arasında olması gereken sıcaklık ve muhabbeti hiçbir zaman bulamazsınız. Kendinizi aşksız bir evlilik içine hapsedebilirsiniz!

Yapmayın...

- Valla durum bu! 26 Haziran-27 Ağustos’ta da Mars gerileyecek. Örneğin satış-pazarlama alanında çalışıyorsanız ya da kendi işinizi yapıyorsanız, yeni bir ürünü piyasaya çıkarmanız çok sakıncalı. Yeni olan her şey için beklemek durumundasınız! Rekabet etmek için güçlü bir Mars’a ihtiyacınız var. Mars aynı zamanda seksin temsilcisi.

O zaman bu aylarda seks de mi yapmayacağız!

- Öyle değil ama evlenmenizi önermem. Mars gerilerken evlenirseniz, çok kötü bir seks hayatınız olur!

E peki önümüzdeki yaz evlenmek için bütün hazırlıklarını yapanlar n’olacak?

- Tavsiyem, kimseye haber vermeden evlenmeleri. Sadece nikâh memuru ve şahitlerin olduğu bir tören yapsınlar. Bir de 2018’de, Merkür’ün gerilediği dönemler var. 22 Mart-5 Nisan ve 26 Haziran-19 Ağustos arası. 16 Kasım ve 6 Aralık’ta da Mars, tam Venüs ileri hareketine başlamışken gerilemeye başlayacak, o nedenle kasım da evlilik için uygun değil.

Desenize bu yıl evlilik için uygun bir yıl değil...

- Ben size haritada gördüğümü söylüyorum. Yine de siz bilirsiniz. Bunun dışında yılın en üzücü ve en mutlu günleri var.

Türkiye için yılın en mutlu günü hangisi?

- Jüpiter’in Güneş’le buluştuğu gün, yani 26 Kasım. En üzücü gün de, 2018’in bitişinden hemen sonraki 2 Ocak 2019 olacak.

"Ekimde piyasalar yavaşlayabilir"

“Büyük bir kriz geliyor” diyen ekonomistler var, astroloji ne diyor?

- Ben zaten ekonomik balon içinde olduğumuzu düşünüyorum ve bu beni endişelendiriyor. Ama bir taraftan da şimdi Jüpiter ve Plüton arasında harika bir işbirliği var. Bu ikisi de finansla ilgili gezgeneler ve birlikteyken her şeyi büyütürler. Dev şirket birleşmeleri olur, şirket kârları inanılmaz yüksek gerçekleşir. 2018’de, bu iki gezegen çok ender bir şekilde, 16 Ocak, 14 Nisan ve 12 Eylül’de üç işbirliği yapacak. Bu çok iyi bir durum. Ne var ki, bu iki gezegenin işbirliği bittiğinde de, etkisi sert bir şekilde hissedilecek. Demek istiyorum ki, ekim ayına geldiğimizde, sermaye piyasalarında bir yavaşlama ve aşağıya gidiş bekleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var.

"Başkan Trump sağlık sorunları yaşayabilir"

Sanki dünya çapında, insanların üzerine bir mutsuzluk ve endişe tozu serpilmiş gibi... Siz ne dersiniz?

- Bu tür şeyler, toplumsal değişimler yaşandığında ortaya çıkar. Örneğin endüstriyel çağa geçildiğinde de bu tür endişeler vardı. Şimdi de dijital çağdayız ve bu bazılarımızı kaygılandırabilir. Çünkü değişim ve bilinmezliği herkes tolere edemez. Bazı burçlar, değişen durumlara daha iyi uyum sağlarlar, bazıları sağlayamaz. Örneğin Balık burcu, yeni durumları daha kolay kabullenirken, Boğa ve Oğlak gibi burçlar zorlanabilir. O endişe ve karamsarlığı, değişimi daha az kabullenen insanlarda görebilirsiniz.

Trump’ın seçilmesi pek çok insanı şoke etti. Bu, astrolojik olarak da şaşırtıcı bir sonuç muydu?

- Hayır. Astrolojik açıdan bakıldığında, şansı vardı. Haritası çok güçlüydü ve seçilebilmesi için Jüpiter, onun için olabilecek en iyi konumdaydı. Ama biliyorsunuz çok başa baş bir yarıştı.

Peki şimdi haritasında durum ne?

- Satürn, Güneş’e karşı geliyor ki, bu, sağlık açısından çok olumsuz bir durum. Yakında doktorlar onu bir check-up’tan geçirecek ve sonucu açıklayacaklar. İkizler burcu olarak çok stresli bir dönem geçirdi.

"Bütün akrep burcu olanlar gibi Türkiye de şimdi tohumları ekiyor, ne ekiyorsanız onu biçeceksiniz"

Gelelim Türkiye’ye? Nasıl bir yıl bekliyor bizi?

- Ülkenizin doğum tarihi olarak, kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923’ü esas alıyorum. Bu tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olarak kabul ediyorum. Saatini tam bilmediğim için gün doğumunu temel alıyorum. Buna göre, Türkiye’nin burcu Akrep ve çok ilginç bir şekilde, doğduğu yere geri dönüyor ki bu çok şanslı bir durum olarak kabul edilir.

Ne anlama geliyor?

- Bir kalkınma dönemine giriyorsunuz ama bunu kasıma kadar fark etmeyeceksiniz. Bunun nedeni, bütün Akrep’ler gibi Türkiye de, şimdi tohumları ekiyor. Bu hazırlık, 8 Kasım’da sona erecek ve ondan sonra meyvelerini almaya başlayacaksınız. Yani önce ekecek, 8 Kasım’dan itibaren de hasata başlayacaksınız. Bu hasat dönemi 13 ay boyunca, 2 Aralık 2019’a kadar sürecek. Ama bütün bunlar şimdi ne ektiğinize bağlı olacak.

"Oğlak burçları, geçmişte yaptıklarıyla gündem olacak"

#BenDe olayında, tacizle suçlanan kişilerin çoğu oğlak. Nasıl bildiniz?

- Hepsi değil, Matt Lauer ve Charlie Rose, Oğlak burcu. Harvey Weinstein’in da doğum ayı Oğlak’ta. Tacizcilerin Oğlak burcu olduğunu söylemiyorum ben. Oğlak burcunda olanların geçmişte yaptıklarının hesabını vereceklerini söylemiştim. Ancak tabii ki kötü şeyler yaptılarsa... Başkan Trump’ın etrafı Oğlak burçlarıyla dolu. İki oğlu, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Eğitim Bakanı Betsy Devos gibi. Oğlak büyük para ve güç burcudur. Öte yandan Prenses Kate Middleton ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un da Oğlak burcu. İkisi de haberlerde yer alıyor. Ancak Kate Middleton, bebek sahibi olacağından dolayı, öteki de nükleer silahlarla oynayan bir deli olduğu için! O nedenle Oğlak burçları, geçmişte yaptıklarıyla gündem olacaklar. İyi ya da kötü.

Astrolojik harita deyip geçmeyin!

Astrolojik haritalar ne kadar kesin sonuç verir?

- Haritalar, doğru bilgilerle hazırlandığı sürece çok isabetlidir. Ama doğum tarihiniz, doğduğunuz şehir ve saat çok önemlidir. Bunlar doğru olduğu sürece haritanız da doğru olur. Dakikalar bile önemli. İlk nefesimizi aldığımız an, her şey belirlenir ve ondan sonrası tamamen matematiktir.

"Zaman çok kıymetli, iyi değerlendirin"

Siz hep iyimser değerlendirmeler yapıyorsunuz. Astrolojiyle insanları motive etmek mi istiyorsunuz?

- Evet kesinlikle...

Bir tür hayat koçu gibi...

- Evet. Size bir sır vereyim: Ben ‘zaman’ın, daha fazlasını elde edemeyeceğimiz bir doğal kaynak olduğuna inanıyorum. Ve çok hızlı akıp gidiyor. İnsanların farkındalıklarını artırmalarını ve ‘zaman’ı iyi değerlendirmelerini istiyorum. Bazen metroda veya lokantada yanımdaki konuşmaları duyuyorum. İnsanlar, hayatlarından şikâyet ediyorlar. Kendi kendime, “Keşke astroloji bilseler!” diyorum. “Başarıya o kadar yakınlar ama bunun farkında bile değiller!” diye üzülüyorum. ‘Gezegenler ve Olasılıklar’ kitabımı yazarken, son bölüme geldiğimde ağlıyordum. Çünkü evrenin ve zamanın nasıl mükemmel bir düzen içinde olduğu görmek, sistemli olarak nasıl zorluklarla karşılaştığımızı ama yine bir sistem içinde nasıl ödüllendirildiğimizi fark etmek... Beni anlatamayacağım kadar derinden etkiledi. Yap-bozun bütün parçalarının karmaşık ama muhteşem şekilde bir araya geldiğini gördüm. Bütün bunları bilip astrolojiyi iyi bir amaç için kullanmadan duramam.

Peki astrolog olmak kolay mı?

- Aslında çok zor. Basın sizi eleştirir, çünkü bir şey ispatlayamazsınız. Ama ‘kara delikleri’ de ispatlayabilmiş değiliz! Çok şeyi bilmiyoruz. Sezgilerimize aykırı bir durum mu? Evet öyle. Ama bir metal parçasına binip New York’tan İstanbul’a uçmak da sezgilere aykırı! Sezgilere aykırı bir şeyler yapmak çok cesaret isteyen bir şey. Astroloji biraz öyle. Ben er veya geç, astrolojinin de bir şekilde kabul edileceğini düşünüyorum.

"Yılın en şanslı burcu Akrep, ikincisi de Yay"

10 Ekim 2017’de şans gezegeni Jüpiter Akrep burcuna, diğer burçların da başka bir evine girdi. Jüpiter, bulunduğu her eve şans ve iyilik getirir. 8 Kasım 2018’e kadar girdiği evlerde kalacak ve her burca başka alanlarda şans getirecek. Jüpiter hangi burca hangi konuda şans getirecek bakın söyleyeyim:

Koç: Performansa bağlı para. İkramiye, komisyon, telif, miras, hediye çekilişi şeklinde bir seferde büyük bir miktar kazanacak.

Boğa: Evlilik veya iş ortaklığı. Yapılan iş birliklerinde iş ortağı büyük kazanç getirecek.

İkizler: İş ve sağlık. Sağlık iyiye gidecek ve kârlı ve prestijli işler alacak.

Yengeç: Evliliklerinde sorun yaşayabilecek olmasına rağmen, yeni aşk konusunda çok şanslı olacak. Çocuk sahibi olmak da çok kolay olacak.

Aslan: Emlak, emlak, emlak! Satın almada veya kiralamada çok şanslı olacak ve aileden destek görecek.

Başak: İletişimle ilgili her konuda şanslı olacak.

Terazi: Para kazanacak. Bu konuda şikâyet etmeyi bırakacak.

Akrep: Bu dönemde en şanslı burç olacak ve neyi en çok isterse gerçekleşecek. Bu durum her on iki yılda bir yaşanır.

Yay: Akrep’ten sonra en şanslı burç olacak. Hafifleyecek ve yüklerinden kurtulacak.

Oğlak: Her konuda en büyük şans arkadaşlarından gelecek.

Kova: Hayatının kariyer açısından en iyi dönemini yaşayacak.

Balık: Yabancı kişiler ve yerler konusunda şans ona gülecek.

"Haritamda İstanbul vardı"

Bir gözünüz iyiden iyiye gitmişti, çok geçmiş olsun. Şimdi durum ne?

- Daha iyiyim. Ama hâlâ ilaç kullanıyorum.

Türkler sizi çok seviyor, ciddi bir hayran kitleniz var. Dahası Türkçe bir uygulamanız var. Astrolojik bir sonuç mu bu? Gördünüz mü haritada Türklerle yakın bir bağ kuracağınızı?

- (Gülüyor) Bunu bana daha önce kimse sormamıştı. Astrokartografi denen bir yöntem var. Doğum haritanızı alıp dünya haritası üzerine yerleştiriyorsunuz ve Jüpiter çizgisinin hangi şehir üzerinden veya yakınından geçtiğine bakıyorsunuz. Ben astrolojiyi ilk öğrenmeye başladığımda bunu yapmıştım ve o çizgi tam İstanbul’un üzerinden geçiyordu. Hiçbir zaman oraya gidemeyeceğimi düşünerek üzülmüştüm. Ama sonunda hem İstanbul’u görme şansı yakaladım hem de benim için en şanslı yerlerden biri oldu!

"2018’de kadınlarla ilgili konularda gerilme var"

2018 kadınların yılı mı olacak? 2017’de öne çıkan kelime feminizm’di...

- Bu yılın da kadınların yılı olacağını düşünüyorum. Venüs kadınlarla ilgili konuları, Mars da erkeklerle ilgili olanları temsil eder. Ama Venüs’ün gerilemesi bana kadınlarla ilgili konularda biraz gerileme olacağını söylüyor. Fakat toplumsal gelişimde, bu çok da anormal bir durum değil. İki adım ileri atarsınız, bazen bir adım geri gelirsiniz. Sonunda ilerleme devam eder.

Öngördükleriniz çıkmayınca üzülüyor musunuz?

- Hayır, hatayı kendimde arıyorum. Çünkü yanıldıysam, yorum yaparken bir şeyi mutlaka atlamışımdır. Bir de tabii şunu söylemem gerekiyor, herkesin hayatında ne olduğunu bilmek için tek tek haritalarına bakmak gerekir. Hiç kimsenin haritası diğerine benzemez. İkizlerin bile. Hiçbir zaman da, bir haritanın tekrarlandığını göremeyiz. O nedenle ben bazen bir burç için olumsuz bir yorum yaparım ama arada o burçtan hayatında olumlu şeyler olan kişiler çıkabilir. Onların haritasında benim söylediğim durumu olumluya çeviren bir şey vardır. Bunu, sosyal medyada çok iyi görebiliyorum. Tahmin ettiğim bir konuyu, binlerce kişi teyit ederken, birkaç kişi tam tersi bir şey olduğunu söyleyebiliyor. O nedenle, yorumlarımı yaparken genel toplamı düşünürüm ve aşağı yukarı çıkan olasılık barometresini kullanırım. Tabii ki deneyim ve hafıza da bu konuda önemlidir.

Siz yapacağınız her şey, atacağınız her adım için harita mı çıkartıyorsunuz?

- Elbette! Yoksa inandığım şeye ihanet etmiş olurum.