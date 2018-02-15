Nusret'ten rekor beğeni alan paylaşım

Sosyete etçisi Nusret Gökçe, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi, sosyal medya hesabından yaptığı Sevgililer Günü paylaşımı ile herkesi güldürdü.

İNEĞİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Instagram'da bir ineğin önünde diz çökerek gül uzattığı esprili kareyi yayınlayan Nusret, "Mutlu sevgililer. Gerçek aşk" notunu düştü.

1 MİLYON BEĞENİ

Büyük yankı uyandıran Nusret'in paylaşımı 1 milyona yakın beğeni aldı.

İşte Nusret'in o paylaşımı;