Nusret’e tepki: Bazı yemeklerin...

New York Manhattan'da yeni restoranını açan Nusr-Et'in fiyatları yüksek bulundu. Yemekler lezzetli olarak değerlendirilirken 200 dolar bahşiş eleştirildi, 70 dolara şaşlık ABD basınına konu oldu.

Tartışmasız Türkiye'nin en ünlü gıda yüzü Nusret Gökçe'nin New York Manhattan'da açtığı restoran ziyaretçi akınına uğruyor. New York Post, Independent ve Eater gibi önemli uluslararası basın kuruluşları Nusr-Et'e giderek deneyimlerini yazıyorlar. Fakat fiyatlar yüksek bulunuyor…

NEW YORK POST: KAHVE BARDAĞINI DOLDURMAYACAK ET İÇİN…

New York Post Nusr-Et'in New York restoranı ile ilgili olarak yazdığı yazıda, “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Şaşlık lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” diyor. Öte yandan yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi. ABD'de yaşayan Türkler de Gökçe'nin Manhattan'daki restoranını ziyaret ediyor.



ŞAŞLIK İÇİN 70 DOLAR

Esra Öziskender isimli iş kadını Gökçe'nin restoranına gitti ve faturayı sosyal medyadan paylaştı. Öziskender bahşiş olarak 200 dolar istenmesini eleştirdi ve faturayı paylaştı.

Faturada göre et spagetti için 70 dolar, bir şaşlık için 70 dolar yazıldı.