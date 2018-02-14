Nusret hakkında bomba iddia! Reklamını yapsın diye..

Geçtiğimiz günlerde David Beckham ve ailesini ağırlayan Nusret hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

New York'ta Nusr-et'in şubesini açan kasap Nusret Gökçe, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu ağırladı. Nusret'in dükkanına gelsinler diye ünlülere 400 bin dolar ödediği iddia edildi.

YERDEN YERE VURULMUŞTU

Türkiye ve Dubai'nin ardından Miami ve New York'ta şube açan Nusret Gökçe, Amerika'daki yemek eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Nusr-et için 'pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil' diye yazılar yazıldı.

1,5 MİLYON TL ÖDEDİ İDDİASI

Nusret Gökçe son olarak New York'taki lokantasında İngiliz eski futbolcu David Beckham ile çocuklarını ağırladı. Beckham, Nusret'in şovunu Instagram'da paylaşıp övgüler yağdırdı. İddiaya göre; Nusret bu iş karşılığında David Beckham'a 400 bin dolar (1.5 milyon) ödedi.