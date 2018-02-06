Nusr-Et hamburger zinciri kuruyor

ABD'de açtığı Nusr-Et aşırı pahalı fiyatlarıyla basına haber olan Nusret Gökçe, bu kez hamburger zinciri kurmaya hazırlanıyor.

ABD’de iki Nusr-Et şubesi açan Nusret Gökçe, bu ülkede bir de hamburger zinciri kurmaya hazırlanıyor. Gökçe, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla hamburger zincirinin adının ‘Salt Bae’ olacağını açıkladı. Gökçe, Nusr-Et’e getirilen aşırı fiyat eleştirisine karşılık ise hamburger zincirinde hesabın ‘daha makul’ olacağını söyledi.

New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, yeni işindeki ortağının İsrail asıllı emlak kralı Rotem Rosen olacağı bilgisini verdi. “Los Angeles’daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile” diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho’da açacaklarını söyledi.

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Haberde, restoranın yaklaşık 400 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et’in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için “Sadece zenginler için olmayacak” diye konuştu.

Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn’deki restoranlarla genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pehlivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen’in de destek verdiğini ifade etti.

Rosen’in Nusret’in ABD’de açacağı restoranlar için yeni yer arayışına destek verdiği söyleniyor.

New York’un önde gelen emlak patronları arasında yer alan İsrailli Rotem Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas’ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor. Rosen, Tel Aviv merkezli emlak şirketi ASRR Capital’in kurucusu olarak biliniyor.

(Dünya Gazetesi)