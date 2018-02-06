  • BIST 115.457
  • Altın 160,150
  • Dolar 3,7692
  • Euro 4,6665
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
07.02.2018 02:05

Nusr-Et hamburger zinciri kuruyor

»
Nusr-Et hamburger zinciri kuruyor
ABD'de açtığı Nusr-Et aşırı pahalı fiyatlarıyla basına haber olan Nusret Gökçe, bu kez hamburger zinciri kurmaya hazırlanıyor.

ABD’de iki Nusr-Et şubesi açan Nusret Gökçe, bu ülkede bir de hamburger zinciri kurmaya hazırlanıyor. Gökçe, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla hamburger zincirinin adının ‘Salt Bae’ olacağını açıkladı. Gökçe, Nusr-Et’e getirilen aşırı fiyat eleştirisine karşılık ise hamburger zincirinde hesabın ‘daha makul’ olacağını söyledi.

New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, yeni işindeki ortağının İsrail asıllı emlak kralı Rotem Rosen olacağı bilgisini verdi. “Los Angeles’daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile” diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho’da açacaklarını söyledi.

HERKESE HİTAP EDECEK

Haberde, restoranın yaklaşık 400 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et’in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için “Sadece zenginler için olmayacak” diye konuştu.

Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn’deki restoranlarla genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pehlivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen’in de destek verdiğini ifade etti.

Rosen’in Nusret’in ABD’de açacağı restoranlar için yeni yer arayışına destek verdiği söyleniyor.

New York’un önde gelen emlak patronları arasında yer alan İsrailli Rotem Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas’ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor. Rosen, Tel Aviv merkezli emlak şirketi ASRR Capital’in kurucusu olarak biliniyor.
(Dünya Gazetesi)

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD borsaları dünkü kayıplar sonrası düşüşle açıldı06 Şubat 2018 Salı 18:28
  • Türkiye, 2017'de 414.8 milyon dolarlık kozmetik ürün ithal etti06 Şubat 2018 Salı 16:40
  • Piyasa hacmi yeniden 300 milyar doların üzerinde06 Şubat 2018 Salı 16:33
  • Cezaevi değil sanki fabrika! Yıllık karı belli oldu06 Şubat 2018 Salı 11:32
  • "Alım garantili SPE'nin faturası ağır"06 Şubat 2018 Salı 11:25
  • Borsa güne düşüşle başladı06 Şubat 2018 Salı 10:09
  • Fed'in yeni Başkanı Powell görevine başladı06 Şubat 2018 Salı 09:25
  • Dolar güne nasıl başladı?06 Şubat 2018 Salı 09:09
  • Bir zamanların dev şirketinden alacaklılarına şaşırtan teklif!05 Şubat 2018 Pazartesi 20:56
  • Enflasyon en çok emeklileri etkiledi: Yoksulu daha da yoksullaştırdı05 Şubat 2018 Pazartesi 17:17
    • FOTO GALERİ
    • İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vurdular...
    • Dünyanın en güzel sakallı kadını olabilir...
    • NASA canlı yayınına UFO girdi
    VİDEO GALERİ
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    • Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti