Nurseli İdiz: Şişman olmasam yine soyunurum..

‘Hıçkırık’ dizisinde rol alan Nurseli İdiz gençliğindeki sevişme sahneleri hakkında konuştu. İdiz, "şişman olmasam yine soyunurum" ifadelerini kullandı.

Hıçkırık dizisinde rol alan Nurseli İdiz, Posta'dan Behzat Uygur'a konuştu.

Usta oyuncu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

1993’te ‘Kız Kulesi Aşıkları’ filminde oynayan ve cesur sahneleriyle hatırlanan Nurseli İdiz, "çıplak yüzme ve sevişme sahnelerine nasıl tepki almıştın" sorusuna şu yanıt verdi:

"Başka ülkeye kaçmayı planladım. Kendimi Hollywood’da Demi Moore sanıp çekiverdim. O zaman daha deliymişim. Güzeldi yahu, iddialı filmdi. Bu kadar şişman olmasam yine yaparım. Ne var, film iyi olsun yeter ki."

Nurseli İdiz, yapılan tepkilere ise sert bir dille tepki gösterdi. Nurseli İdiz "onda oynanam bunda oynamam" diyenlere şu tepkiyi gösterdi:

"Ne saçmalık o Allah aşkına. İyi senaryo olsun, insanlığa, sanata hizmet etsin yeter. İnsanın namusu beyninde ve yüreğindedir. Müge Anlı’yı, Serap Ezgü’yü izliyorum. Türk toplumunda var olan meseleleri izliyoruz. “Dizilerde çok abartıyorsunuz” diyorlar. Ne abartısı ayol! Olan kepazeliği, ikiyüzlülüğü görünce, nasıl bir çifte ahlak yaşandığını farkediyoruz. Baskı arttıkça giderek nasıl bir çöküşe sürüklendiğimizi görüyoruz. İkiyüzlü bir hayat yaşamamak rahat ölmek için en iyi sebep."