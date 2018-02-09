Nuriye Gülmen ve Semih Özakça taburcu oldu

Nuriye Gülmen; sosyal medya hesabından bugün taburcu olduklarını duyurdu

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça 324 gün boyunca işlerine dönme talebiyle açlık grevindeydi. Gülmen ve Özakça’nın taleplerinin karşılanması için Esra Özakça ve Mehmet Güvel de açlık grevine başlamıştı.

324 günün ardından Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini bıraktı. Esra Özakça ve Mehmet Güvel de Nuriye ve Semih’in açlık grevini bitirmesiyle açlık grevi eylemlerini bitirdiler. Ardından açlık grevi direnişçileri hastaneye kaldırıldı ve tedavileri başladı.

Nuriye Gülmen; sosyal medya hesabından bugün taburcu olduklarını duyurdu. Gülmen, ziyaret konusunda bilgi vereceğini kaydetti.