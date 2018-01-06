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06.01.2018 22:00

Nuriye Gülmen kaza geçirdi

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Nuriye Gülmen kaza geçirdi
Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başlattığı açlık grevine 300’den fazla gündür devam eden Nuriye Gülmen evinde bir kaza geçirdi. 

Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece ufak bir kaza geçirdiğini belirten Gülmen, dengesini kaybederek yere düştüğünü söyledi. Ortopediste muayene olduğunu ve MR çektirdiğini kaydeden Gülmen, "Neyse ki bir şey çıkmadı. Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım” ifadelerini kullandı.


KHK’yla ihraç edilmesinin ardından ilk olarak Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapan Gülmen, sonrasında ihraç edilen bir diğer eğitimci Semih Özakça ile birlikte açlık grevine başlamıştı. Mayıs ayı sonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülmen, 1 Aralık’ta tahliye edilmişti.

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