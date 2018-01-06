Nuriye Gülmen kaza geçirdi

Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece ufak bir kaza geçirdiğini belirten Gülmen, dengesini kaybederek yere düştüğünü söyledi. Ortopediste muayene olduğunu ve MR çektirdiğini kaydeden Gülmen, "Neyse ki bir şey çıkmadı. Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım” ifadelerini kullandı.
Sevgili Dostlar,— Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Ocak 2018
Dün gece ufak bir kaza geçirdim.Dengemi kaybettim ve yere düştüm.Travmaya bağlı oluşan ağrı ve acı bizi korkuttu.Bir ortopediste muayene olmam ve mr çektirmem gerekti.Neyse ki bir şey çıkmadı.Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım.Herkese sevgiler. pic.twitter.com/UfhRLmPogo
KHK’yla ihraç edilmesinin ardından ilk olarak Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapan Gülmen, sonrasında ihraç edilen bir diğer eğitimci Semih Özakça ile birlikte açlık grevine başlamıştı. Mayıs ayı sonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülmen, 1 Aralık’ta tahliye edilmişti.
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