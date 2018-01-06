Nuriye Gülmen kaza geçirdi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başlattığı açlık grevine 300’den fazla gündür devam eden Nuriye Gülmen evinde bir kaza geçirdi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece ufak bir kaza geçirdiğini belirten Gülmen, dengesini kaybederek yere düştüğünü söyledi. Ortopediste muayene olduğunu ve MR çektirdiğini kaydeden Gülmen, "Neyse ki bir şey çıkmadı. Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım” ifadelerini kullandı.

Sevgili Dostlar,

Dün gece ufak bir kaza geçirdim.Dengemi kaybettim ve yere düştüm.Travmaya bağlı oluşan ağrı ve acı bizi korkuttu.Bir ortopediste muayene olmam ve mr çektirmem gerekti.Neyse ki bir şey çıkmadı.Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım.Herkese sevgiler. pic.twitter.com/UfhRLmPogo — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Ocak 2018



KHK’yla ihraç edilmesinin ardından ilk olarak Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapan Gülmen, sonrasında ihraç edilen bir diğer eğitimci Semih Özakça ile birlikte açlık grevine başlamıştı. Mayıs ayı sonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülmen, 1 Aralık’ta tahliye edilmişti.